Spor Eski şampiyondan Verstappen övgüleri
F1

Eski şampiyondan Verstappen övgüleri

Formula 1'de takımların yeni sezon öncesi hazırlıklar sürerken eski pilotlar da değerlendirmelerine devam ediyor. Yeni nesil pilotlar arasında en iyisi olarak görülen iki kez üst üste Dünya Şampiyonu Max Verstappen için bir övgü de 2016 şampiyonu Nico Rosberg'ten geldi. Alman şampiyon, genç Hollandalı için, "Bu kadar yetenekli ve kusursuz olması inanılmaz" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Nico Rosbergten Verstappen övgüleri: Tüm zamanların en iyileri arasına girecek
1 kez Dünya Şampiyonu Nico Rosberg, şampiyon olduğu 2016 sezonunun ardından emekli olmuştu.

Formula 1'de yeni sezonun başlamasına 79 gün kala hazırlıklar sürüyor. Takımlar yeni araçlar için testlere, pilotlar ise çalışmalarına devam ediyor. Kuşkusuz yeni sezonun da en büyük favorisi son iki yılın Dünya Şampiyonu Red Bull pilotu Max Verstappen.

2023'ün de şampiyon adayı olan Hollandalı için 2016 şampiyonu Nico Rosberg'ten övgüler geldi. Emekli Alman pilot, "Bir sezonda 15 zafer inanılmaz" dedi.

İkili, Rosberg Formula 1'den emekli olamadan önce pist üstünde de karşı karşıya gelmişti.
İkili, Rosberg Formula 1'den emekli olamadan önce pist üstünde de karşı karşıya gelmişti.

"Aynı araçla sadece Hamilton"

Bir kez dünya şampiyonu Rosberg, Verstappen'in mağlup edilebilmesi noktasında, "O genç olmasına rağmen kusursuz, onu sadece Hamilton yenebilir fakat sadece aynı araçla. Max, takım arkadaşından çok daha güçlüydü ve kendinizi en iyi ölçebileceğiniz kişi odur. Şu anki ve önceki takım arkadaşları da elbette aptal değildi. Gasly, Perez ve diğerlerini düşünün, hepsi iyi isimler fakat Max'in seviyesinin yarısına bile gelemiyorlar. Perez'in biraz yaklaştığı anlar oldu ama geri kalanında Verstappen'e kıyasla çok geride kaldı" dedi.

  • Lewis Hamilton'ı aynı araçla geçerek Dünya Şampiyonu olan tek pilot kendisiydi.

Mercedes'te Hamilton ile Rosberg 4 sezon birlikte yarışmış ve sıkça rekabet etmişlerdi.
Mercedes'te Hamilton ile Rosberg 4 sezon birlikte yarışmış ve sıkça rekabet etmişlerdi.

"Tüm zamanların en iyileri arasına girecek"

Verstappen'in geleceği hakkında da konuşan Rosberg, "Çok yakında tüm zamanların en iyi beş F1 pilotu arasına gireceğine eminim. Senna, Hamilton ve Schumacher ile birlikte Max Verstappen'in adı da bu listede yer alacak. Özellikle de şimdiden ikinci şampiyonluğunu cebine koymuş olması, bunun çok yakında olacağını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"Öngörülemez"

Bir Dünya Şampiyonluğu bulunan Alman pilot Verstappen övgülerini, "Bir sezonda 15 zafer inanılmaz. Artık Formula 1'de yenilmesi gereken adam o. Şu anki seviyesi çılgınca. Yapacakları öngörülemez" diyerek noktaladı.

  • Nico Rosberg, Formula 1'de 206 yarışa çıkmış, 30 pole pozisyonu, 23 galibiyet ve 1 Dünya Şampiyonluğu almıştır.

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