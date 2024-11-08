Nwakaeme maziyi arıyor

Trabzonspor'a bu sezon başında geri dönen Anthony Nvvakaeme, Süper Lig'de ilk 11 haftalık periyotta 3 ayrı sakatlık yaşadı. Bordo-mavili takımdaki ilk döneminde geçirdiği 4 sezonda ortaya koyduğu futbolla büyük beğeni kazanan 35 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, 145 resmi karşılaşmada rakip fileleri 47 kez havalandırırken, ikinci döneminde ise şu ana kadar adeta sakatlıklarla boğuşuyor.





Nwakaeme bu sezon iki kez idmanda sakatlandı.

Yüzü bir türlü gülmedi





Nwakaeme, ikinci döneminde ilk olarak 21 Ağustos'ta yapılan antrenmanda sakatlık yaşadı. Sol alt adalesinde yaralanma tespit edilen Nijeryalı futbolcu, 2 Avrupa, 2 de lig maçında görev alamadı. 19 Eylül'de Kayserispor maçıyla sahalara dönen 35 yaşındaki oyuncu, 4 Ekim'de de antrenmanda sakatlandı. Sol üst ön adalesinde kas yaralanması tespit edilen Nwakaeme, 2 lig maçını daha kaçırırken, 26 Ekim'de Göztepe maçının ikinci yarısında sahalara geri döndü.









📲 Trabzonspor'un Anthony Nwakaeme paylaşımı:



"Gerçek bir aşk hikayesi asla bitmez."pic.twitter.com/pXLGk4OnTX — SPOR (@yenisafakspor) October 1, 2024





Rize deplasmanında yok





Son oynanan Fenerbahçe karşılaşmasında 89 dakika sahada kalan ve önceki gün de sol kasık kas tendon bileşkesinde yaralanma tespit edildiği açıklanan Nwakaeme, Çaykur Rizespor'a karşı forma giyemeyecek. Tecrübeli futbolcu, bu sezon lig ve Avrupa'da 16 resmi karşılaşmaya çıkarken, 449 dakika süre aldı. Nijeryalı oyuncu, söz konusu karşılaşmalarda şu ana kada takımına gol katkısı sağlayamadı.





Nwakaeme'nin Osayi Samuel ile ikili mücadelesi.















