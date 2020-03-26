Obradovic ülkesine döndü

Sarı-lacivertli takımın koçu Zeljko Obradovic, Sırbistan hükümetinin yurt dışındaki vatandaşlarını ülkeye getirmek için hazırladığı özel uçakla birlikte Sırbistan'a döndü.

Obradovic ve ailesinin yanı sıra Türkiye'de yer alan birçok Sırbistan vatandaşının da bu uçakla birlikte Sırbistan'a götürüldüğü bildirildi.

Havalimanında görüntülenen Obradovic'in koronavirüs önlemleri kapsamında maske ve eldiven taktığı görüldü.

"6 kişide şüpheli bulgulara rastlandı"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, koronavirüs salgını sebebiyle kulüp personeline mesaj gönderdi. Koç, basketbol takımından 6 kişide koronavirüs şüphesi bulunduğunu açıkladı.

Koç, "Biliyorsunuz Euroleague maçları için son dönemde yurt dışı seyahat öyküsü olan takımımız, bazı sporcu ve teknik ekipten personelimizde semptomlar görüldü. Bu bağlamda hastanede yapılan tahliller, analizler ve muayeneler neticesinde 6 kişide, bunların hepsi sporcu değil, hem sporcu hem teknik kadro hem de idari kadrodan şüpheli bulgulara rastlanmıştır. Numuneler Sağlık Bakanlığı’na gönderildi. Bilgi gelince hem sizi hem de kamuoyunu bilgilendireceğiz. Eski kaptanımız ve idari menajerimiz Cenk Renda dışında çok şükür ki hiç kimsenin hastanede kalmaya ve tedavi görmeye mecburiyeti yoktur. Cenk Renda da şu an kontrol amaçlı hastanededir, kendi ifade ettiği gibi yoğun bakımda değildir. Kontrol amaçlı hastanededir. İnşallah en kısa sürede sağlığına kavuşup aramıza katılacaktır" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması: "Bir oyuncumuzda bulgu var" Fenerbahçe Kulübü, bir futbolcu ve bir sağlık heyeti çalışanında koronavirüs bulgularına rastlandığını açıkladı.Sarı-lacivertli kulüpte koronavirüs alarmı verildi. Futbol camiasında da virüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından oyuncularını bugün tesislerde test için topladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yapılan tetkiklerde bir oyuncumuzda ve bir sağlık heyeti çalışanımızda yeni tip koronavirüs (COVID-19) bulgularına rastlanmıştır" denildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamanın tamamı şöyle;"Futbol A Takımımızın oyuncuları, teknik kadrosu ve idari çalışanları bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde koronavirüs testinden geçmiştir. Yapılan tetkiklerde bir oyuncumuzda ve bir sağlık heyeti çalışanımızda yeni tip koronavirüs (COVID-19) bulgularına rastlanmıştır. Oyuncumuzun ve sağlık heyeti çalışanımızın ileri tetkiklerinin ve tedavilerinin yapılması amacıyla hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir."Bilgilendirme🔗 https://t.co/edzfy58wmL pic.twitter.com/dNumxZJy0C— Fenerbahçe SK - 🏠#EvdeKal (@Fenerbahce) 25 Mart 2020