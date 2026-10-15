Okan Buruk neşteri vuruyor: İlk 11'den 4 futbolcuyu değiştirecek
Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya 4-1 mağlup olan Galatasaray, Süper Lig'de Gençlerbirliği deplasmanına çıkıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un, Barcelona maçının ilk 11'ine göre biri zorunlu olmak üzere 4 değişiklik yapması bekleniyor.
Barcelona yenilgisini geride bırakmak isteyen Galatasaray, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor. TRT Spor'un haberine göre Okan Buruk, başkentte oynanacak mücadelede kadroda değişikliğe gidecek.
Kalede Uğurcan Çakır'ın görev yapması beklenirken savunmada Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı'nın yerlerini koruyacağı öngörülüyor. Barcelona maçında sağ bekte oynayan Barış Alper Yılmaz'ın yeniden sol kanada geçmesi, sağ bekte ise Roland Sallai'nin görev alması bekleniyor.
Kırmızı kart cezalısı Lucas Torreira'nın yokluğunda Mario Lemina'nın ilk 11'de forma giymesi bekleniyor. Orta sahada Lemina'ya Gabriel Sara'nın eşlik etmesi, hücum hattının önünde ise Batrakov'un görev alması öngörülüyor.
Barcelona maçında sol kanatta Yunus Akgün'e şans veren Okan Buruk'un, Gençlerbirliği karşısında Leroy Sane'yi ilk 11'e alması bekleniyor. Hücum hattında ise Victor Osimhen'in görev yapması bekleniyor.
Lucas Torreira ve cezası devam eden Ugochukwu, karşılaşmada forma giyemeyecek. Cezası sona eren Okan Buruk ise takımının başında sahaya çıkabilecek.
Galatasaray ile Gençlerbirliği arasındaki mücadele, 17 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak.