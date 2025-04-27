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Okan Buruk'tan transfer müjdesi: "Anlaştığımız oyuncular var"

Okan Buruk'tan transfer müjdesi: "Anlaştığımız oyuncular var"

21:4727/04/2025, Pazar
G: 27/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk

Galatasaray deplasmanda Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti ve şampiyonluk yürüyüşünü sürdürdü. Galibiyetin ardından teknik direktör Okan Buruk, önemli açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig 33. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.


Galibiyetin ardından teknik direktör Okan Buruk basın toplantısında soruları yanıtladı.


Okan Buruk'un açıklamaları şöyle:
'Hiçbir şey bitmedi'

"Ofansif olarak iyi işler yaptık. Kaçırdığımız net pozisyonlar da var. Direkten dönen de var. Güzel bir gündü ama hiçbir şey bitmedi. Bunun bilinciyle bir sonraki maça hazırlanacağız. Bundan sonraki maçları da kazanarak şampiyon olmak istiyoruz. Bundan sonra da aynı ciddiyetle devam etmek zorundayız."


'Şampiyonluğa inanmış bir Galatasaray var'

"Bu ayda başlayan yükselişimiz, tam kadroyuz en önemlisi bence, oyunu oturttuk. Sakatlıktan dönenlerle birlikte performansımız yukarıya çıktı. Burada oynadığımız oyun, formumuzun yükselmesi çok önemliydi bu dönemde. Geçen hafta da söyledim keşke burada Avrupa da olsaydı diye. Yakaladığımız havadan dolayı. Şampiyonluğa inanmış bir Galatasaray var. Bunu taraftarımızla birlikte yapıyoruz. Bu birliktelik bizi şampiyonluğa götürüyor. Ama aynı ciddiyetle devam etmeliyiz."


'Konuştuğumuz, anlaştığımız oyuncular var'

"Lucas'ın daha önce yenilemiştik sözleşmesini. Türk oyuncularda bu tür yenilemeler var. Konuştuğumuz, anlaştığımız oyuncular var, Yunus gibi, Günay gibi. Kadromuzdan çok memnunuz. Onların hak ettiğini de yönetimimiz vermeye çalışıyorlar. Onların da en kısa zamanda tamamlanacaktır. Bu oyuncu grubunu devam ettirmek istiyoruz."





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