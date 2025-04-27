Eyüpspor-Galatasaray maçına damga vuran an: Osimhen Caner Erkin'i hareketsiz bıraktı!

Süper Lig'de lider Galatasaray, 33. hafta maçında Eyüpspor'a konuk oldu. Sarı Kırmızılıların maçtaki üçüncü golünde Victor Osimhen'in estetik dokuşu sosyal medyada gündem oluşturdu.
Galatasaray'ın Eyüpspor'u 5-1 yendiği Süper Lig maçında Osimhen'in takımı adına attığı 3. golde yaptığı hareketler dikkati çekti.
Osimhen'in önüne düşen topu ayağını kaldırarak önüne alışı rakibi Caner Erkin'i bile şaşkına çevirdi.
Caner Erkin, Osimhen'in topu alış şeklinden sonra bir süre hareketsiz kaldı ve topa müdahale edemedi.
Osimhen'in attığı goldeki bu estetik dokunuşu birçok spor yorumcusunun da beğenisini kazandı. Futbol yorumcusu Serkan Korkmaz, konuyla ilgili paylaşımında "Caner Erkin futbolu bırakma kararı alabilir" ifadesini kullandı.
Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 36 maçta 31 gol, 8 asist yaptı.