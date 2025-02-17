Okan Buruk'tan yabancı hakem açıklaması: İnsanları kandırmayalım

Galatasaray, Süper Lig 24. haftanın kapanış karşılaşmasında konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Kritik galibiyetin ardından teknik direktör Okan Buruk basın toplantısında soruları yanıtladı.





Okan Buruk'un açıklamaları şöyle:

'Top bizdeyken de çok kötü işler yaptık'

"İlk 5-10 dakika iyi oynayacak gibi göründük ama çok kötü oynadık. Kanat beklerin rakip beklere baskısını istiyorduk. Barış ve Franky geriye gömülünce bunu yapamadık. Top bizdeyken de çok kötü işler yaptık. Bizim seviyemizdeki bir takıma yakışmayacak pas hataları yaptık. Hatalar oldukça rakip de oyuna girdi."





'Üst üste çok maç yapıyoruz'

"İkinci yarı sistemi değiştirip dörtlüye döndük. Biraz daha topa sahip olduk, hemen golü bulduk. Gol sonrası hemen Lemina'yı alacaktım ama rakibimizin golü geldi. Lemina girdikten sonra topa daha iyi sahip olduk, daha iyi oynadık. Maçın sonunda da golü bulduk. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Üst üste çok maç yapıyoruz. Yorgunluklar, moral bozuklukları zor oluyor. Bu galibiyetin getirdiği moralle AZ ve Fenerbahçe maçlarına daha rahat çıkacağız."





'İnşallah onlarla beraber kazanacağız'

"Oyuncular golden sonra sevinci benimle paylaşmak istedi. Onlar çok değerli oyuncular. Bu seneki şampiyonluğumuzu da inşallah onlarla beraber kazanacağız."





'Onun getirdiği şeyleri özlüyoruz'

"Icardi takımın saha içi, saha dışı önemli karakterlerinden biriydi. Onun getirdiği şeyleri özlüyoruz. Jakobs, Yunus'un dönmesini bekliyoruz. Morata sakatlandı biliyorsunuz. Önce Avrupa maçını sonra Fenerbahçe maçını düşünüyoruz."





'Bir dünya derbisi'

"Fenerbahçe maçı inşallah güzel bir maç olur. Bir dünya derbisi. Çok fazla provokasyonun olmadığı, güzel bir maç olmasını diliyorum."





'İnsanları kandırmayalım'

"Derbinin hakemiyle ilgili kararı TFF ve kulüpler verecektir. Ben Teknik Direktörüm. Başkan veya yönetici değilim. Uzaydan da gelse, kim olursa olsun ben saha içine odaklanacağım. Kimse kimseyi saf zannetmesin. İnsanları kandırmayalım. İnsanları etkilemeye çalışalım. Herkes kimin ne düşündüğünü, kafasının ardında ne olduğunu herkes çok iyi biliyor. Dürüst ve doğru olmak lazım. Hakemin pasaportu benim umurumda değil. Ben sahaya odaklanırım."















