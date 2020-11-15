Oumar Niasse'dan Beşiktaş'a yeşil ışık

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın’ın ısrarlı isteği üzerine forvet transferini ocak ayında bitirmek için çalışmalara başladı. Siyah-beyazlılarda akıllara gelen ilk isimse Oumar Niasse oldu.

Niasse, Beşiktaş'a olumlu bakıyor

Başkan Ahmet Nur Çebi, Süper Lig geçmişi olan ve İngiltere Premier Lig ekibi Everton’la kontratının bitince boşa çıkan Oumar Niasse için girişimlere başladı. Premier Lig kulüplerinden istediği şartlarla bir teklif alamaması sebebiyle transfer sezonunun son günlerinde yarım sezonu boşta geçirme kararını veren Senegalli futbolcunun, Beşiktaş’a transfer olmaya olumlu baktığı bildirildi.

Oumar Niasse geçen sezon 5 karşılaşmada forma giyebilmiş ve 2 gol kaydetmişti.

Ahmet Nur Çebi istediği golcüyü açıkladı Ahmet Nur Çebi, yayıncı kuruluşa verdiği röportajda kulüple ilgili merak edilenlere cevap verdi. Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;"Sergen hocayla devam ediyoruz""Sergen Yalçın ile devam ediyoruz, Ayrılma gibi bir düşüncemiz yok, çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. Ben, hocamla yoluma devam ediyorum. Böyle günlerde ne ben ne de hocam Beşiktaş'ı yalnız bırakmayız. Bu haberler kasıtlı olarak çıkartılıyor. Sergen Yalçın ile yola devam ediyoruz. Amacımız Beşiktaş'ın başarısı olduğu müddetçe yollar ayrılmayacaktır. Bu yollarda beraber yürüyeceğiz hocamızla." "Transferleri beraber yaptık""Çok net ve açık ifade ediyorum. Transferleri biz, beraber yaptık. Hocanın ve başkanın, yöneticilerin, scoutların içinde olmadığı bir transfer süreci yaşamadık. Hocamızın istediği bazı isimleri alamamış olabiliriz. Hocamızın istemediği, işime yaramaz dediği bir futbolcu alamadık. Beşiktaş'ın bütçesiyle hareket ederek, beraberce transfer yaptık. O onun transferi, bu bunun transferi, o yaptı, ben yapmadım hoca yaptı gibi tarz ve tavırları doğru bulmuyorum.""Olabilirse istediğim bir futbolcudur""Önümüzdeki transfer döneminde bir forveti şartlarımız doğrultusunda gerçekleştirmek var. Cenk Tosun isim olarak var ama bir kulübe bağlı, oldukça başarılıdır. Beşiktaş'ta devre arasında şansı olursa, denemek isterim. Olabilirse istediğim bir futbolcudur." "Neredeyse defansımızın tamamı yok oldu""Domagoj Vida'nın koronavirüs testi pozitif çıktı. Neredeyse bizim defansın tamamı yok oldu. Bu iş nasıl devam edecek bilmiyorum."Türkiye maçında 45 dakika sahada kalan Vida'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

Beşiktaş TFF'den karantina süresinin azalmasını istedi Siyah-beyazlı kulüp, koronavirüs salgını sebebiyle zorlu günler geçiriyor. Sakatlığının ardından fizyoterapist eşliğinde çalışan Gökhan Töre ile takımla idmanlara çıkmaya başlayan N'Koudou hazır hale gelmezse Başakşehir maçına 2'si kaleci 3'ü altyapı oyuncusu olmak üzere 16 futbolcuyla çıkacak olan siyah-beyazlıların, Başakşehir maçında kadroyu genişletebilmesi için TFF'nin sağlık protokollerinin değişmesi gerekiyor. Başkan Ahmet Nur Çebi, sağlık protokollerinin değişmesi önerisini ise Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında gündeme getirdi.Beşiktaş izolasyon süresinin 10 güne düşürülmesini istiyor TFF'nin belirlediği sağlık protokollerine göre 9 Kasım'da pozitif olan üç futbolcu ile 11 Kasım'da pozitif olan Vida ve 12 Kasım'da pozitif olan diğer 4 futbolcunun, 21 Kasım'da oynanacak Başakşehir maçına yetişmesi imkansız. Çünkü sağlık protokolü gereği testi pozitif çıkan futbolcunun 14 gün karantina ve iki testinin negatif çıkma zorunluluğu var. Ancak; Sağlık Bakanlığı'nın bir süre önce değiştirdiği genel protokollerle pozitif çıktıktan sonra semptom göstermiyorsa karantina süresi 10 güne düşürülmüş ve sonucu negatife dönen kişinin karantinasının bitirilmesi kararı alınmıştı.Beşiktaş'ın en azından 3 futbolcuyu Başakşehir maçına yetiştirebilmesi için 9 Kasım'da Covid-19 pozitif olan üç futbolcunun test sonuçlarının bir an önce negatife dönmesi ve TFF'nin 14 gün olan izolasyon süresini 10 güne düşürmesi gerekiyor.Türkiye maçında 45 dakika sahada kalan Vida'nın koronavirüs testi pozitif çıktı Kulüpler Birliği toplantısında Nihat Özdemir'e iletildiBu konunun Kulüpler Birliği toplantısında Beşiktaş Başkan Ahmet Nur Çebi tarafından dile getirildiği ve TFF Başkanı Nihat Özdemir'e de söylendiği öğrenildi. Nihat Özdemir'in kulüplerin bu isteğini sağlık kuruluna ileteceğini ve mutlaka değerlendirmeye alınacağını ifade ettiği bildirildi.Ahmet Nur Çebi'nin Kulüpler Birliği toplantısında, "Sağlık Bakanlığı'nın uygulaması 10 gün, bizim de bu uygulamaya geçmemiz lazım. Çünkü bu sayılar artarak devam ederse maçlar oynanmaz ve ligler bitmez" dediği ifade edildi.Ahmet Nur Çebi istediği golcüyü açıkladıBeşiktaş'tan Welinton açıklaması: Zorlanma tespit edildi

Süper Lig'e hükmen yenilgi kuralı geliyor Süper Lig’de koronavirüs vakalarının artması ve maçların ertelenmesi ihtimalini göz önünde bulunduran Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hükmen mağlubiyet kararı üzerinde duruyor.Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği'nde anlattıTFF Başkanı Nihat Özdemir’in, son Kulüpler Birliği toplantısında konuyu gündeme getirdiği ve Türkiye Kupası’nda uygulanan vakalar nedeniyle takım listesinde oyuncu sayısının 14’ün altına düşmesi halinde maça çıkamayan takımın hükmen mağlup sayılması uygulamasını, sezonun ikinci yarısında Süper Lig için de düşündüklerini aktardı. Göztepe ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, ligin ikinci yarısında yoğun maç trafiği olacağını belirterek, “TFF bize düşüncesini iletti. Kulüpler görüşecek ve yakın süreçte TFF ile konuşacak” dedi. Süper Lig kulüpleri ayrıca tüm testlerin aynı laboratuvarda yapılmasını istedi. Beşiktaş TFF'den karantina süresinin azalmasını istediFutbolcu sayısı 35'e yükseltilsinTFF, artan vakaların kulüplerin etkilenmesini en aza indirmek için takımların ikinci yarıdan itibaren takım kadrosundaki bildirilmesi gereken 30 futbolcunun sayısını da 35’e çıkarmayı kararlaştırdı. Böylece TFF, kulüplerin maçlara çıkmasını hedefliyor ve hastalıktan dolayı hükmen yenilgi kararı vermek istemiyor.Galatasaray'da testi pozitif çıkan futbolcunun kim olduğu ortaya çıktıSüper Lig'in golcüsü koronavirüse yakalandı



