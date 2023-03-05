İtalya Ligi Serie A'da Fiorentina, sahasında Milan' konuk etti. Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanan maçta Şampiyonlar Ligi iddiasını güçlendirmeye çalışan konuk ekibi, Fiorentina 2-1 mağlup etti.

Ev sahibi 49. dakikada Nicholas Gonzalez'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. 87. dakikada Luka Jovic ile skor 2-0'a geldi. Maçta son sözü Milan'da Theo Hernandez, 90+5'te söyledi fakat Milan için yetmedi ve maç 2-1 bitti.

Dün Fiorentina'nın 5 yıl önce bir deplasman maçı öncesi otel odasında kalp krizi nedeniyle vefat eden kaptanı Davide Astori'nin ölüm yıldönümüydü. Maç Astori'nin forma numarası dolayısıyla 13. dakikada durdu ve İtalyan stoper 1 dakika boyunca alkışlarla anıldı.