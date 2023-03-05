|
Reklam
Reklam
Spor

ÖZET | Fiorentina-Milan: 2-1

İtalya Ligi Serie A'da Fiorentina sahasında Milan'ı 2-1 ile geçti. Bu maçın özetini izlemek ve detaylarına ulaşmak için tıklayınız.

10:17 . 5/03/2023 Sunday
Yeni Şafak
Fiorentina'da Nicholas Gonzalez, bu sezonki 7. golünü attı.

Fiorentina'da Nicholas Gonzalez, bu sezonki 7. golünü attı.

İtalya Ligi Serie A'da Fiorentina, sahasında Milan' konuk etti. Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanan maçta Şampiyonlar Ligi iddiasını güçlendirmeye çalışan konuk ekibi, Fiorentina 2-1 mağlup etti.


Ev sahibi 49. dakikada Nicholas Gonzalez'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. 87. dakikada Luka Jovic ile skor 2-0'a geldi. Maçta son sözü Milan'da Theo Hernandez, 90+5'te söyledi fakat Milan için yetmedi ve maç 2-1 bitti.


Dün Fiorentina'nın 5 yıl önce bir deplasman maçı öncesi otel odasında kalp krizi nedeniyle vefat eden kaptanı Davide Astori'nin ölüm yıldönümüydü. Maç Astori'nin forma numarası dolayısıyla 13. dakikada durdu ve İtalyan stoper 1 dakika boyunca alkışlarla anıldı.



Bu sonuçla birlikte Milan, 47 puanla 4. sırada kalırken, Fiorentina puanını 31 yaparak 11. sırada yer aldı.


Fiorentina-Milan 2-1 maç özeti izle




#İtalya Serie A
#Fiorentina
#Milan
1 saat önce
default-profile-img
ÖZET | Fiorentina-Milan: 2-1
Tanju Özcan'dan çarpıcı açıklama: Akşener'in çağrıda bulunduğu İmamoğlu ve Yavaş masum değil
Kahramanmaraş'ın 500 yıllık tarihi çarşısı depremde ayakta kaldı
Çiftlik evini silah imalathanesine çevirdiler
Bakan Karaismailoğlu: İçme suyu stoklarımızda bir sıkıntı yok
Nihat Kahveci: Ferdi'ye ceza makbuzu gelebilir
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.