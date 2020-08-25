Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci Eleme Turu'nda Beşiktaş, deplasmanda Yunanistan ekibi PAOK'a 3-1 kaybetti. Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Beşiktaş, yoluna UEFA Avrupa Ligi elemelerinden devam edecek. Peki Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak için kaç ön eleme turu oynayacak? Detayları haberimizde bulabilir ve PAOK, Beşiktaş maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.
Haber MerkeziYeni Şafak
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda PAOK ile karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı. PAOK'a galibiyeti getiren golleri 7. ile 24. dakikalarda Tzolis ve 30. dakikada Pelkas kaydetti. Beşiktaş'ın tek golünü ise 37. dakikada attı. Bu sonucun ardından temsilcimiz Şampiyonlar Ligi'ne veda ederken, yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda devam edecek.
Beşiktaş'ın penaltısı verilmedi
PAOK-Beşiktaş maçının 85. dakikasında yaşanan bir pozisyonda temsilcimiz penaltı bekledi fakat İtalyan hakem oyunu devam ettirdi. Top rakip oyuncunun net bir şekilde eline çarparken, hakem oralı bile olmadı.
Beşiktaş yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek
Temsilcimiz Beşiktaş, yoluna UEFA Avrupa Ligi ön elemelerinden devam edecek. Grup karşılaşmaları öncesinde tek maç üzerinden 2 eleme turu mücadelesi oynanacak. 3. Tur kura çekimi 1 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek. Mücadele ise 24 Eylül'de oynanacak. Beşiktaş'ın tur atlaması durumunda rakibi 18 Eylül'de belirlenmiş olacak ve mücadele 1 Ekim'de oynanacak. Kazanan takım UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak.
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