Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda PAOK ile karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı. PAOK'a galibiyeti getiren golleri 7. ile 24. dakikalarda Tzolis ve 30. dakikada Pelkas kaydetti. Beşiktaş'ın tek golünü ise 37. dakikada attı. Bu sonucun ardından temsilcimiz Şampiyonlar Ligi'ne veda ederken, yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda devam edecek.

Beşiktaş'ın penaltısı verilmedi

PAOK-Beşiktaş maçının 85. dakikasında yaşanan bir pozisyonda temsilcimiz penaltı bekledi fakat İtalyan hakem oyunu devam ettirdi. Top rakip oyuncunun net bir şekilde eline çarparken, hakem oralı bile olmadı.

Beşiktaş yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek

Temsilcimiz Beşiktaş, yoluna UEFA Avrupa Ligi ön elemelerinden devam edecek. Grup karşılaşmaları öncesinde tek maç üzerinden 2 eleme turu mücadelesi oynanacak. 3. Tur kura çekimi 1 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek. Mücadele ise 24 Eylül'de oynanacak. Beşiktaş'ın tur atlaması durumunda rakibi 18 Eylül'de belirlenmiş olacak ve mücadele 1 Ekim'de oynanacak. Kazanan takım UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak.

PAOK, Beşiktaş maç özeti

PAOK - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci Eleme Turu'nda PAOK sahasında temsilcimiz Beşiktaş'ı konuk edecek. Karşılaşmayı İtalyan hakem Daniele Doveri yönetecek.Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi 2’nci Eleme Turu’nda PAOK ile deplasmanda oynayacağı maçta görev alacak hakemler de belli oldu. Mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu’ndan Daniele Doveri yönetecek. Doveri'nin yardımcılıklarını ise Matteo Passeri ve Dario Cecconi üstlenecek. Karşılaşmanın 4’üncü hakemi ise Gianpaolo Calvarese olacak.PAOK,Beşiktaş maçı ne zaman?UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci Eleme Turu'nda PAOK sahasında temsilcimiz Beşiktaş'ı ağırlayacak. Mücadele 25 Ağustos Salı günü saat 21.00'de Toumba Stadyumu'nda oynanacak. PAOK, Beşiktaş maçı Kanal D'den şifresiz bir şekilde yayınlanacak. Bakan Kasapoğlu açıkladıGençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, PAOK-Beşiktaş maçının Kanal D'den şifresiz bir şekilde yayınlanacağını duyurdu. Bakan Kasapoğlu, "Sevgili sporseverler, sesinizi duyduk, mesajlarınız yerine ulaştı. Temsilcimiz Beşiktaş’ın 25 Ağustos’ta PAOK ile oynayacağı karşılaşma KanalD’de yayınlanacak. Temsilcimiz Besiktaş’a yürekten başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli olduÖte yandan teknik direktör Sergen Yalçın, Douglas ve Adem Ljajic'i PAOK maçı kadrosuna almadı. Teknik adamın belirlediği 19 futbolcu ise şöyle;"Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Welinton Souza Silva, Rıdvan Yılmaz, Domagoj Vida, Fabrice N'Sakala, Georges N'Koudou, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Ajdin Hasic, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Jeremain Lens, Tyler Boyd, Umut Nayir, Güven Yalçın, Cyle Larin"Beşiktaş'ın muhtemel 11'iTeknik direktör Sergen Yalçın'ın PAOK karşısına çıkartacağı kadro merakla bekleniyor. Tecrübeli teknik adamın yeni transferlerin 3'ünü de sahaya sürmesi beklenirken, Burak'ın ayrılmasından sonra santrfor transferinin yetişmemesi üzerine Cyle Larin'in onbirde başlama ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.Henüz sağ bek transferi de yapmayan siyah beyazlı takımda, defansın sağında Lens, stoper ikisilinde Vida-Welinton ve sol bekte N'Sakala yer alacak. Orta sahada Atiba-Necip-Mensah üçlüsünün oynaması beklenirken, hücumun sağ kanadında Boyd, sol kanadında da N'Koudou ve santrforda da Larin'in sahaya çıkması beklenen kadro tercihi.Beşiktaş'ın PAOK karşısındaki muhtemel 11'i: Ersin-Lens-Vida-Welinton-N'Sakala-Atiba-Necip-Boyd-Mensah-N'Koudou-Larin şeklinde. Beşiktaş'ın yeni sezon formaları belli olduAhmet Nur Çebi'den Mustafa Cengiz'e yanıt: Mensah yalan söylemezSevgili sporseverler, sesinizi duyduk, mesajlarınız yerine ulaştı :)Temsilcimiz Beşiktaş’ın 25 Ağustos’ta PAOK ile oynayacağı karşılaşma @KanalD’de yayınlanacak. Temsilcimiz @Besiktas’a yürekten başarılar diliyorum. 🦅— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) August 19, 2020