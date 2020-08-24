Beşiktaş'ın PAOK maçı kamp kadrosu belli oldu

Siyah beyazlılar 7 kez gittiği Şampiyonlar Ligi'ne 8'inci kez katılabilmek için zorlu bir yola girdi. Daha önceki sezonlarda 4 kez doğrudan, 3 kez de eleme turu geçerek Şampiyonlar Ligi'ne kalan Beşiktaş, bu kez devler arenasında yer alabilmek için 3 eleme turu oynamak zorunda. Covid-19 sebebiyle bu sezon için değiştirilen kurallar gereği, Şampiyonlar Ligi 2. elemesindeki tüm maçlar gibi PAOK - Beşiktaş maçı da tek maç üzerinden seyircisiz oynanacak ve kazanan takım 3. ön eleme turuna geçecek. Kaybeden ise yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan devem edecek.

7 kez eleme oynadı

Beşiktaş, 4 kez doğrudan gruplarda yer aldığı Şampiyonlar Ligi için 1992-1993 tarihinden bu yana 7 kez de eleme maçları oynadı. Bu elemelerin 3 tanesinde turları geçerek Şampiyonlar Ligi'ne kalan siyah beyazlılar, 4 eleme turunda başarısız olarak Devler ligine kalamadı. Beşiktaş, önceki elemelerde en fazla iki tur oynarken, değişen format gereği Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek için tam 3 turu geçmek zorunda olacak.

Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı

Öte yandan teknik direktör Sergen Yalçın, Douglas ve Adem Ljajic'i PAOK maçı kadrosuna almadı. Teknik adamın belirlediği 19 futbolcu ise şöyle;

"Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Welinton Souza Silva, Rıdvan Yılmaz, Domagoj Vida, Fabrice N'Sakala, Georges N'Koudou, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Ajdin Hasic, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Jeremain Lens, Tyler Boyd, Umut Nayir, Güven Yalçın, Cyle Larin"

PAOK - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci Eleme Turu'nda PAOK sahasında temsilcimiz Beşiktaş'ı konuk edecek. Karşılaşmayı İtalyan hakem Daniele Doveri yönetecek.Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi 2’nci Eleme Turu’nda PAOK ile deplasmanda oynayacağı maçta görev alacak hakemler de belli oldu. Mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu’ndan Daniele Doveri yönetecek. Doveri'nin yardımcılıklarını ise Matteo Passeri ve Dario Cecconi üstlenecek. Karşılaşmanın 4’üncü hakemi ise Gianpaolo Calvarese olacak.PAOK,Beşiktaş maçı ne zaman?UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci Eleme Turu'nda PAOK sahasında temsilcimiz Beşiktaş'ı ağırlayacak. Mücadele 25 Ağustos Salı günü saat 21.00'de Toumba Stadyumu'nda oynanacak. PAOK, Beşiktaş maçı Kanal D'den şifresiz bir şekilde yayınlanacak. Bakan Kasapoğlu açıkladıGençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, PAOK-Beşiktaş maçının Kanal D'den şifresiz bir şekilde yayınlanacağını duyurdu. Bakan Kasapoğlu, "Sevgili sporseverler, sesinizi duyduk, mesajlarınız yerine ulaştı. Temsilcimiz Beşiktaş’ın 25 Ağustos’ta PAOK ile oynayacağı karşılaşma KanalD’de yayınlanacak. Temsilcimiz Besiktaş’a yürekten başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.Beşiktaş'ın yeni sezon formaları belli olduAhmet Nur Çebi'den Mustafa Cengiz'e yanıt: Mensah yalan söylemezSevgili sporseverler, sesinizi duyduk, mesajlarınız yerine ulaştı :)Temsilcimiz Beşiktaş’ın 25 Ağustos’ta PAOK ile oynayacağı karşılaşma @KanalD’de yayınlanacak. Temsilcimiz @Besiktas’a yürekten başarılar diliyorum. 🦅— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) August 19, 2020