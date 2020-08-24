Beşiktaş'ın PAOK maçı kamp kadrosu belli oldu: Adem Ljajic oynayacak mı?
Beşiktaş'ın PAOK maçı kamp kadrosu belli oldu
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Yunanistan temsilcisi Paok ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılarda, PAOK maçı kamp kadrosu belli olurken, sakatlığı bulunan Adem Ljajic Yunanistan'a götürülmedi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Siyah beyazlılar 7 kez gittiği Şampiyonlar Ligi'ne 8'inci kez katılabilmek için zorlu bir yola girdi. Daha önceki sezonlarda 4 kez doğrudan, 3 kez de eleme turu geçerek Şampiyonlar Ligi'ne kalan Beşiktaş, bu kez devler arenasında yer alabilmek için 3 eleme turu oynamak zorunda. Covid-19 sebebiyle bu sezon için değiştirilen kurallar gereği, Şampiyonlar Ligi 2. elemesindeki tüm maçlar gibi PAOK - Beşiktaş maçı da tek maç üzerinden seyircisiz oynanacak ve kazanan takım 3. ön eleme turuna geçecek. Kaybeden ise yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan devem edecek.
7 kez eleme oynadı
Beşiktaş, 4 kez doğrudan gruplarda yer aldığı Şampiyonlar Ligi için 1992-1993 tarihinden bu yana 7 kez de eleme maçları oynadı. Bu elemelerin 3 tanesinde turları geçerek Şampiyonlar Ligi'ne kalan siyah beyazlılar, 4 eleme turunda başarısız olarak Devler ligine kalamadı. Beşiktaş, önceki elemelerde en fazla iki tur oynarken, değişen format gereği Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek için tam 3 turu geçmek zorunda olacak.
Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı
Öte yandan teknik direktör Sergen Yalçın, Douglas ve Adem Ljajic'i PAOK maçı kadrosuna almadı. Teknik adamın belirlediği 19 futbolcu ise şöyle;
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