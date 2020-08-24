SÜPER LİG

Beşiktaş'ın PAOK maçı kamp kadrosu belli oldu: Adem Ljajic oynayacak mı?

Beşiktaş'ın PAOK maçı kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Yunanistan temsilcisi Paok ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılarda, PAOK maçı kamp kadrosu belli olurken, sakatlığı bulunan Adem Ljajic Yunanistan'a götürülmedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Adem Ljajic sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı.

Adem Ljajic sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı.

Siyah beyazlılar 7 kez gittiği Şampiyonlar Ligi'ne 8'inci kez katılabilmek için zorlu bir yola girdi. Daha önceki sezonlarda 4 kez doğrudan, 3 kez de eleme turu geçerek Şampiyonlar Ligi'ne kalan Beşiktaş, bu kez devler arenasında yer alabilmek için 3 eleme turu oynamak zorunda. Covid-19 sebebiyle bu sezon için değiştirilen kurallar gereği, Şampiyonlar Ligi 2. elemesindeki tüm maçlar gibi PAOK - Beşiktaş maçı da tek maç üzerinden seyircisiz oynanacak ve kazanan takım 3. ön eleme turuna geçecek. Kaybeden ise yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan devem edecek.

7 kez eleme oynadı

Beşiktaş, 4 kez doğrudan gruplarda yer aldığı Şampiyonlar Ligi için 1992-1993 tarihinden bu yana 7 kez de eleme maçları oynadı. Bu elemelerin 3 tanesinde turları geçerek Şampiyonlar Ligi'ne kalan siyah beyazlılar, 4 eleme turunda başarısız olarak Devler ligine kalamadı. Beşiktaş, önceki elemelerde en fazla iki tur oynarken, değişen format gereği Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek için tam 3 turu geçmek zorunda olacak.

Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı

  • Öte yandan teknik direktör Sergen Yalçın, Douglas ve Adem Ljajic'i PAOK maçı kadrosuna almadı. Teknik adamın belirlediği 19 futbolcu ise şöyle;
  • "Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Welinton Souza Silva, Rıdvan Yılmaz, Domagoj Vida, Fabrice N'Sakala, Georges N'Koudou, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Ajdin Hasic, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Jeremain Lens, Tyler Boyd, Umut Nayir, Güven Yalçın, Cyle Larin"

PAOK - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
PAOK - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci Eleme Turu'nda PAOK sahasında temsilcimiz Beşiktaş'ı konuk edecek. Karşılaşmayı İtalyan hakem Daniele Doveri yönetecek.Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi 2’nci Eleme Turu’nda PAOK ile deplasmanda oynayacağı maçta görev alacak hakemler de belli oldu. Mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu’ndan Daniele Doveri yönetecek. Doveri'nin yardımcılıklarını ise Matteo Passeri ve Dario Cecconi üstlenecek. Karşılaşmanın 4’üncü hakemi ise Gianpaolo Calvarese olacak.PAOK,Beşiktaş maçı ne zaman?UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci Eleme Turu'nda PAOK sahasında temsilcimiz Beşiktaş'ı ağırlayacak. Mücadele 25 Ağustos Salı günü saat 21.00'de Toumba Stadyumu'nda oynanacak. PAOK, Beşiktaş maçı Kanal D'den şifresiz bir şekilde yayınlanacak. Bakan Kasapoğlu açıkladıGençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, PAOK-Beşiktaş maçının Kanal D'den şifresiz bir şekilde yayınlanacağını duyurdu. Bakan Kasapoğlu, "Sevgili sporseverler, sesinizi duyduk, mesajlarınız yerine ulaştı. Temsilcimiz Beşiktaş’ın 25 Ağustos’ta PAOK ile oynayacağı karşılaşma KanalD’de yayınlanacak. Temsilcimiz Besiktaş’a yürekten başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.Beşiktaş'ın yeni sezon formaları belli olduAhmet Nur Çebi'den Mustafa Cengiz'e yanıt: Mensah yalan söylemezSevgili sporseverler, sesinizi duyduk, mesajlarınız yerine ulaştı :)Temsilcimiz Beşiktaş’ın 25 Ağustos’ta PAOK ile oynayacağı karşılaşma @KanalD’de yayınlanacak. Temsilcimiz @Besiktas’a yürekten başarılar diliyorum. 🦅&mdash; Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) August 19, 2020

Ahmet Nur Çebi'den Koita açıklaması: Kasımpaşa ile görüşebiliriz
Ahmet Nur Çebi'den Koita açıklaması: Kasımpaşa ile görüşebiliriz

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, HelpSteps ile gerçekleştirilen lansmanın ardından soruları yanıtladı. Transfer konusunda ismi geçenlerden birisinin de Koita olduğunu ifade eden Ahmet Nur Çebi, “Transfer konusunda her şey olabilir. Koita’nın adı geçiyor. Turgay Ciner, Beşiktaş Ailesi’nin bir üyesidir. Fenerbahçe ve Galatasaray’a verdiği topçu var mı, yok mu ben buna bakmadım şimdiye kadar. Teknik heyetimizle görüşeceğiz ve eğer böyle bir talep varsa, Turgay Bey’in kapısını çalarız. Ama o da bir kurumun sahibi ve onu da sıkıntıya sokmak istemiyoruz. Sonuçta futbol bu” dedi.PAOK maçının hakeminin Yunanistan Ligi’nde görev yapmasıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Çebi, “Beşiktaş’ın haklarını koruyoruz. Ama bunları açık seçik şekilde belirtmek olmuyor. Yeter ki camiamız bize güvensin. Bazı şeyleri duymamış olmanız, kibarlıktan kaynaklanıyor” ifadelerini kullandı.Ahmet Nur Çebi: Galatasaray taraftarı kendi yöneticileriyle hesaplaşsınBeşiktaş'tan Henry Onyekuru hamlesi

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