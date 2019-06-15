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Portekizli gazeteci Fejsa'nın özelliklerini açıkladı

Benfica’da top koşturan ve adı Fenerbahçe'yle anılan Ljubomir Fejsa için Portekizli gazeteci Luis Aguilar, “İlk senesinde çok sakatlıklarla boğuştu. Takımda formasını kaybetti ama defans hattına arkadaşlarına mükemmel katkı sağlıyor” yorumunu yaptı.

Haber Merkezi IHA
Fejsa, geride bıraktığımız sezon Benfica formasıyla 33 maça çıktı.

Fejsa, geride bıraktığımız sezon Benfica formasıyla 33 maça çıktı.

Fotoğraf: IHA

Fenerbahçe’nin transferini büyük ölçüde bitirdiği Benifca’nın orta saha oyuncularından Fejsa’yı, Portekiz TVi24’ün spor yorumcusu Luis Aguilar değerlendirdi.

Portekiz’de bu transferde Benfica’nın iyi iş başardığı gibi bir algı oluştuğunu söyleyen Aguilar, “Fejsa, yeni teknik direktör Bruna Lage’nin göreve gelmesiyle ilk 11’deki yerini kaybetti. Takımın tecrübeli isimlerinden Samaris ve 19 yaşındaki genç oyuncu Florentino, teknik direktör Lage’nin hep ilk düşündüğü iki isim. Fejsa bu iki ismin hep arkasında yer aldı” dedi.

Oyuncunun oyun stiline de değinen Aguilar, “Topu geriden almada çok iyi bir oyuncu. Defans hattında takıma mükemmel bir katkı sağlıyor. Çok iyi derecede tekniği olmasa da pasları çok etkili. Oyunu basit yönüyle oynamayı seviyor” yorumunu yaptı.

“İlk senesinde sakatlıklarla boğuştu”

Fejsa’nın sakatlık geçmişine dikkat çeken Portekizli yorumcu. “Geçen sene çok ciddi sorunlar yaşamadı ama Benfica’ya geldiği ilk yılında ciddi sorunlarla boğuştu” dedi.

Fejsa’nın 2014 yılının Haziran ayında çapraz bağlarından yaşadığı sakatlık nedeniyle 9 ay sahalardan uzak kalmıştı.

  • Sarı-lacivertlilerin, 3 yıllık anlaşmaya vardığı 30 yaşındaki Sırp orta saha oyuncusunun transferini önümüzdeki günlerde resmen açıklaması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin Fejsa transferi imzaya kaldı
Fenerbahçe'nin Fejsa transferi imzaya kaldı

Geçtiğimiz sezon ligde başarılı bir grafik sergileyemeyen ve ligi 6. sırada tamamlayan Fenerbahçe, transfere hızlı başlamaya hazırlanıyor. Teknik heyetin yönetime ilettiği isimlerin başında yer alan ve Benfica'da forma giyen Fejsa ile sarı-lacivertliler mutlu sona ulaştığı ifade edildi.Ön liberoda görev yapan Sırp oyuncuya yıllık 1,7 milyon Euro garanti para ile 3 yıllık anlaşama sunan Fenerbahçe, Portekiz ekibine ise 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Sarı-lacivertliler öte yandan Fejsa'nın kontratında, 300 bin Euro'yu aşmamak kaydıyla bonuslar da koymaya hazırlandığı öğrenildi.Fenerbahçe&#39;nin, Benfica forması giyen orta saha oyuncusu Ljubomir Fejsa ile 3 yıllığına anlaştığı iddia edildi.──Sarı-lacivertlilerin 30 yaşındaki oyuncu için kasasından çıkacak bonservis bedeli 3 milyon Euro.(🖇İHA) pic.twitter.com/mMO6JIqNe8&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 13 Haziran 2019

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