Premier Lig'de maaşında fedakarlık yapan ilk teknik direktör oldu

Bournemouth’tan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kulübün finansal durumunu koruyabilmesi için bazı tedbirlerin alındığı belirtildi.
Teknik Direktör Eddie Howe'nin, bu kapsamda ücretinde gönüllü olarak "büyük miktarda" indirime gittiği ifade edildi.
- Howe'nin, Premier Lig'de maaş indirimine giden ilk teknik direktör olduğu kaydedildi.
🗣️ A very important message from Eddie Howe...#StayHome // #afcb 🍒 pic.twitter.com/0c5wgiJSdg
🗣️ A very important message from Eddie Howe...#StayHome // #afcb 🍒 pic.twitter.com/0c5wgiJSdg— AFC Bournemouth (@afcbournemouth) 1 Nisan 2020
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