PREMİER LİG

Premier Lig'de maaşında fedakarlık yapan ilk teknik direktör oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth’un teknik direktörü Eddie Howe'nin maaşında indirim yaptığı açıklandı.

Haber Merkezi AA
Eddie Howe yönetimindeki Bournemouth, ligde 18. sırada yer alıyor.

Eddie Howe yönetimindeki Bournemouth, ligde 18. sırada yer alıyor.

Bournemouth’tan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kulübün finansal durumunu koruyabilmesi için bazı tedbirlerin alındığı belirtildi.

Teknik Direktör Eddie Howe'nin, bu kapsamda ücretinde gönüllü olarak "büyük miktarda" indirime gittiği ifade edildi.

  • Howe'nin, Premier Lig'de maaş indirimine giden ilk teknik direktör olduğu kaydedildi.

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