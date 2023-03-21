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Spor

Premier Lig'de Ramazan düzenlemesi

İngiltere Premier Lig'de oruçlu futbolcular için iftar vaktinde maçlara kısa bir ara verilecek.

15:48 . 21/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Wesley Fofana daha önceki Ramazan'da orucunu maç içerisinde açmıştı.

Wesley Fofana daha önceki Ramazan'da orucunu maç içerisinde açmıştı.

Premier Lig yönetimi, Müslüman futbolcular için Ramazan ayında oynanacak maçlarla ilgili düzenleme yaptı.


Sky Sports'un aktardığı habere göre, iftar vaktine denk gelen maçlarda müsabakalara kısa bir ara verilecek. Hakemler, futbolcuların oruçlarını açabilmeleri için karşılaşmayı uygun bir anda durduracak.


Oruç tutan oyuncuların maçlardan önce hakeme bilgi vereceği belirtildi.


Premier Lig'de Ramazan ayında daha önce oynanan maçlarda da futbolculara oruçlarını açabilmeleri için müsaade edilmişti.







#Premier Lig
#Ramazan
#İngiltere
42 dakika önce
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