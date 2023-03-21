Premier Lig'de Ramazan düzenlemesi

Premier Lig yönetimi, Müslüman futbolcular için Ramazan ayında oynanacak maçlarla ilgili düzenleme yaptı.





Sky Sports'un aktardığı habere göre, iftar vaktine denk gelen maçlarda müsabakalara kısa bir ara verilecek. Hakemler, futbolcuların oruçlarını açabilmeleri için karşılaşmayı uygun bir anda durduracak.





Oruç tutan oyuncuların maçlardan önce hakeme bilgi vereceği belirtildi.





Premier Lig'de Ramazan ayında daha önce oynanan maçlarda da futbolculara oruçlarını açabilmeleri için müsaade edilmişti.























