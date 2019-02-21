PSG Metehan Güçlü'ye imzayı attırdı

Ligue 1'de lider konumda bulunan Paris Saint Germain, B takımında forma giyen 19 yaşındaki Metehan Güçlü ile sözleşme yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada genç santrforla 2022 yılına kadar sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Altyapısına 2012'de dahil olduğu PSG'de bu sezon B takımıyla 16 maça çıkan Metehan, 11 gol atma başarısı gösterdi.

Türkiye Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de forma giyen Metehan, Paris Saint-Germain'in UEFA’ya bildirdiği Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer almıştı. Genç oyuncu yaşadığı bu duyguyu, "Rüya gibi. İlk bu haberi aldığımda gözyaşlarımı tutamadım. Türkiye'yi temsil etmek onur verici olacak. Umarım her şey çok güzel ilerler" ifadeleriyle anlatmıştı.

"A Milli Takım en büyük hayalim"



En büyük hayalinin A Milli forması giymek olduğunu belirten Metahan Güçlü, "A Milli Takım benim için çok büyük bir rüya. En yüksek nokta benim için. Hepimizin hedefi. Bir gün ulaşacağıma inanıyorum" demişti.





