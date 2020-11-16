Rakiplerine gözdağı verdi: Yenemeyeceğimiz takım yok

Yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlayan Denizlispor Başkanı Ali Çetin, yaşanılan sıkıntılı süreci en kısa sürede atlatmak istediklerini belirterek, "Bizim için kiminle oynayacağımız önemli değil. Ligde her takımı yenebilecek güçteyiz. Takıma yüzde 100 güveniyorum. Gaziantep FK maçını kazanıp sahamızda ilk galibiyetimizi almak ve çıkışa geçmek istiyoruz" dedi.

Denizlispor'dan hakem isyanı: Böyle saçmalık olamaz Denizlispor, sahasında konuk ettiği Beşiktaş’a 3-2 yenildi. İkinci yarı 2 gol bulan ev sahibi takım, beraberlik golünü atamadı. Karşılaşmanın 81’inci dakikasında Denizlisporlu sağ bek Özer Özdemir, Nsakala ile girdiği ikili mücadele sırasında yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Alper Ulusoy, gelen uyarı üzerine VAR’a giderek pozisyonu inceledi. Pozisyonu izleyen Ulusoy, penaltı olmadığına karar verdi. Denizlisporlu oyuncular sahada, teknik heyet ise kenardan karara tepki gösterdi.Karşılaşmadan puansız ayrılan yeşil-siyahlı ekip taraftarlarını üzdü. Ege ekibi, haftayı 5 puanla 19’uncu sırada tamamladı.Prosinecki: Net penaltıyı görmemem garibime gittiDenizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, ikinci yarı iyi bir oyun sergilediklerini ve 2 gol bulduklarını söyledi. Mücadelede net bir pozisyonda VAR’a giden hakemin penaltı kararı vermediğini belirten Prosinecki, “Ben buna inanamıyorum. VAR’a gidiyorsunuz ve çok net olan bir penaltıyı görmüyorsunuz. Bu benim çok garibime gitti. Buraya gelmeden 3 kez izledim pozisyonu. Açıkçası net penaltıydı. Bu hakemin yorumu tabii ki. VAR olmasa, görmese olabilirdi ama VAR’a gittikten sonra net penaltıyı görmemek benim garibime gitti” dedi.Cinkaya: Hakem hatalarına kurban gittikDenizlispor Başkan Yardımcısı Yavuz Cinkaya ise maçın hakemine ateş püskürdü. Hakemin hatalı kararlar verdiğini söyleyen Cinkaya, “Ne yazık ki hakem hatalarına kurban gittik. Her şey göz önündeydi. Penaltımız verilmedi. Çok hakkımız yendi. Hakem VAR'a gitmesine rağmen penaltıyı vermemesi, böyle bir saçmalık olamaz. Burada herkesin emeği var. Emeğimizin çalınmasına içimiz el vermiyor. Futbolcumuzun ceza sahası içinde ayağına basılıyor. Bu penaltı değil mi? Hakem bu pozisyonu seyretti. Böyle ucuz şeylerin yapılmaması gerekiyor. Anadolu kulübüyüz diye hakkımızın yenmesini kabul etmiyoruz” diye konuştu.Son dakikaları nefes kesen maçta Beşiktaş 3 puanı cebine koydu

"Çok şanssızlıklar yaşadık"

Ligin ilk haftalarında istedikleri sonuçları alamadıklarını vurgulayan Çetin, "Sezon başında takımın yüzde 70'i değişti. Çok şanssızlıklar yaşadık. Özgür, Sakıb, Sacko, Mustafa sakatlandı. Mücadele etmemiz gerekiyor. Çok iyi bir takımımız var. Bir an önce toparlanmak istiyoruz. Bu hafta Gaziantep FK ile oynayacağız. Bu karşılaşmayı kazanıp sahamızda ilk galibiyetimizi almak ve çıkışa geçmek istiyoruz" diye konuştu.

"20 milyon TL kaybımız var"

Koronavirüs pandemisi nedeniyle gelirlerinin yüzde 22 azaldığını kaydeden başkan Çetin, "Bu günkü rakamlarla 20 milyon TL bir kaybımız var. Biz Anadolu kulübüyüz. Çok para harcama şansımız yok. İyi bir takımız. Üzerimizde bir şanssızlık var. İnşallah kısa süre sonra üzerimizdeki ölü toprağını atıp gerçek Denizlispor'u izleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Prosinecki işinin başında"

Durumu tartışılan teknik direktör Robert Prosinecki'nin görevini sürdüreceğini açıklayan Çetin, "Robert Prosinecki işinin başında. Elinden gelenin fazlasını yapıyor. Üzerimizde bir şanssızlık var. Yaşadığımız sıkıntıları en kısa sürede aşacağız. Prosinecki iyi bir teknik direktör. Hocamız da çok emek veriyor. Başarılı olmak, kazanmak istiyor. Kulüp tesislerinde kalıyor. Bu emeklerin karşılığını en kısa sürede alacağımıza inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Denizlispor'da Prosinecki kararı: Yola devam Süper Lig'de bu sezon oynadığı 7 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak sondan ikinci sıraya demir atan Yukatel Denizlispor'da başkan Ali Çetin, kulüpte geleceği tartışılan teknik direktör Prosinecki ile yola devam edeceklerini söyledi"Yükselişe geçeceğimize inanıyoruz"Çetin, milli aradan sonra Gaziantep FK maçıyla birlikte çıkışa geçmek istediklerini belirterek, "Teknik direktörümüz Robert Prosinecki ile yolumuza devam ediyoruz. Milli arayı iyi değerlendirip yükselişe geçeceğimize inanıyoruz" dedi. Takıma verilen izin sonrası Haluk Ulusoy Tesisleri'nde bir araya gelen futbolcular dün topbaşı yaptı. Denizlispor'da sakatlıkları sona eren Özgür Çek ve Sakıb Aytaç bireysel çalışmalara devam ederken Mustafa Yumlu ise takımla birlikte çalışmalara katıldı. Eksik oyuncuların takıma katılmasıyla birlikte yeşil-siyahlı ekip tam kadro çalıştı.Malatyaspor sahasında Denizlispor'a geçit vermedi



