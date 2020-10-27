SÜPER LİG

Denizlispor Beşiktaş maçında N'Sakala'nın tartışma çıkaran pozisyonu

Denizlispor'dan hakem isyanı: Böyle saçmalık olamaz

Yukatel Denizlispor’da teknik direktör Robert Prosinecki ve kulüp yönetimi, dün 3-2 mağlup oldukları Beşiktaş maçının ardından karşılaşmanın hakemine tepki gösterdi.

Haber Merkezi DHA
Denizlispor-Beşiktaş maçını hakem Alper Ulusoy yönetti.

Denizlispor-Beşiktaş maçını hakem Alper Ulusoy yönetti.

Fotoğraf: DHA

Denizlispor, sahasında konuk ettiği Beşiktaş’a 3-2 yenildi. İkinci yarı 2 gol bulan ev sahibi takım, beraberlik golünü atamadı. Karşılaşmanın 81’inci dakikasında Denizlisporlu sağ bek Özer Özdemir, Nsakala ile girdiği ikili mücadele sırasında yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Alper Ulusoy, gelen uyarı üzerine VAR’a giderek pozisyonu inceledi. Pozisyonu izleyen Ulusoy, penaltı olmadığına karar verdi. Denizlisporlu oyuncular sahada, teknik heyet ise kenardan karara tepki gösterdi.

Karşılaşmadan puansız ayrılan yeşil-siyahlı ekip taraftarlarını üzdü. Ege ekibi, haftayı 5 puanla 19’uncu sırada tamamladı.

Denizlispor cephesinin penaltı beklediği pozisyon.
Denizlispor cephesinin penaltı beklediği pozisyon.

Prosinecki: Net penaltıyı görmemem garibime gitti

Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, ikinci yarı iyi bir oyun sergilediklerini ve 2 gol bulduklarını söyledi. Mücadelede net bir pozisyonda VAR’a giden hakemin penaltı kararı vermediğini belirten Prosinecki, “Ben buna inanamıyorum. VAR’a gidiyorsunuz ve çok net olan bir penaltıyı görmüyorsunuz. Bu benim çok garibime gitti. Buraya gelmeden 3 kez izledim pozisyonu. Açıkçası net penaltıydı. Bu hakemin yorumu tabii ki. VAR olmasa, görmese olabilirdi ama VAR’a gittikten sonra net penaltıyı görmemek benim garibime gitti” dedi.

Cinkaya: Hakem hatalarına kurban gittik

Denizlispor Başkan Yardımcısı Yavuz Cinkaya ise maçın hakemine ateş püskürdü. Hakemin hatalı kararlar verdiğini söyleyen Cinkaya, “Ne yazık ki hakem hatalarına kurban gittik. Her şey göz önündeydi. Penaltımız verilmedi. Çok hakkımız yendi. Hakem VAR'a gitmesine rağmen penaltıyı vermemesi, böyle bir saçmalık olamaz. Burada herkesin emeği var. Emeğimizin çalınmasına içimiz el vermiyor. Futbolcumuzun ceza sahası içinde ayağına basılıyor. Bu penaltı değil mi? Hakem bu pozisyonu seyretti. Böyle ucuz şeylerin yapılmaması gerekiyor. Anadolu kulübüyüz diye hakkımızın yenmesini kabul etmiyoruz” diye konuştu.

Son dakikaları nefes kesen maçta Beşiktaş 3 puanı cebine koydu
Son dakikaları nefes kesen maçta Beşiktaş 3 puanı cebine koydu

Süper Lig’de geçen haftayı bay geçen Beşiktaş, Yukatel Denizlispor deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı.Karşılaşmadan dakikalar;Karşılaşmaya hızlı başlayan siyah-beyazlılar 13’üncü dakikada Atiba ile öne geçti, 39’da Aboubakar penaltı golüyle Beşiktaş’ı rahatlattı: 0-2. İkinci yarıya da etkili giriş yapan Beşiktaş, 48’inci dakikada Larin ile golleri üçledi. Josef de Sousa ise 67’de kırmızı kart gördü, Beşiktaş 10 kişi kaldı. Konuk takımın eksik kalmasıyla hareketlenen Denizlispor, 76’de Mesanovic ile farkı 2’ye indirdi.90+4’te ise Sacko ev sahibini umutlandırdı ancak kalan sürede kalesini savunan Beşiktaş sahadan galip ayrıldı. Beşiktaş 7 puana yükselirken, Denizlispor 5 puanda kaldı. Süper Lig&#39;de 6. haftanın kapanışında Beşiktaş, deplasmanda Denizlispor&#39;u 3-2 mağlup etti. pic.twitter.com/5e3yfxIlze&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 26, 2020

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