Rıdvan Yılmaz oynamak istediği ligi açıkladı

Siyah-beyazlıların 19 yaşındaki sol beki Rıdvan Yılmaz, kazandıkları şampiyonluğu değerlendirdi. TRT Spor'a konuşan başarı futbolcunun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
"Şampiyon olursak birbirimize koşalım' dedik"
- "Bu duygular tarif edilemez. O an duygular, hissiyat bambaşka. Ersin (Destanoğlu) ile sürekli şampiyonluğu konuşuyorduk. Son düdük çaldı, içimiz rahatladı. Genç oyuncular olarak böyle şeylerde kendimizi nasıl kontrol edeceğimizi bilmiyoruz. Maçtan önce 'Şampiyon olursak birbirimize koşalım' dedik. Öyle de yaptık. Gece 04:00'e kadar uyuyamadık sonra gözlerimiz kapanmış."
"Hayatım boyunca unutamam"
- "Bir önceki şampiyonlukta top toplayıcı olarak görev yaptım. Şimdi ise o zamandan kalan futbolcularla şampiyon oldum. Güzel duygular, o zaman da böyle sevindim, şimdi de aynı şekil sevindim. Bunlar bizim için büyük anılar. Hayatım boyunca unutamam."
"İnşallah taraftarın önünde de şampiyon oluruz"
- "O taraftarın önünde şampiyon olmak isterdim. Son şampiyonluk maçındaki taraftarı unutamam. İnşallah taraftarın önünde de şampiyon oluruz."
"Asosyal bir insanım"
- "Ben asla çalışmaktan kaçmam. Kendime özel bir antrenör tutmam gerektiğini hissettim, onunla birlikte sürekli çalışıyorum. Rotasyon oyuncusuyum, hocam ne söylerse onu yaparım. Patlayıcı kuvvet çalışmaları yapıyoruz, gerçekten bana çok katkısı oldu. Pandemiden önce tesislerde yabancı dil eğitimi alıyordum. Virüs endişesiyle o derslere ara verdik. Telefona bakarım, oyun oynarım. Asosyal bir insanım, odamda kalırım. Ersin Destanoğlu ile tavla oynarız, genelde ben kazanırım."
"Atiba inanılmaz"
- "Saha içinde, saha dışında herkesin bana yardımı oldu. Masörlerimiz, malzemecilerimiz, hepsini dinlerim. Profesyonel anlamda Atiba'yı örnek alırım. Onun disiplini inanılmaz. Üç senedir A Takım'la çalışıyorum. Üç senedir her idman öncesi ve sonrası fitness çalışıyor. Ne zaman fitness salonuna gitsem, Atiba orada oluyor. Biz gençken bazen zorlanıyoruz ama o sürekli orada."
Oğuzhan'la çekilen fotoğraf
- "Kader çok garip. Oğuzhan Özyakup ile fotoğraf çektirdik, onunla birlikte şampiyon olduk. O küçüklük fotoğrafımızda Ersin Destanoğlu yoktu. Ersin de bundan şikayetçi."
"Sergen hoca bizi özgür bırakıyor"
- "Sergen Yalçın yani, Beşiktaş'ın efsanesi. Onunla genç yaşımızda çalıştığımız için çok mutluyuz. Bizim için çok güzel bir şey. Bizi özgür bırakıyor 'Çık oyna' diyor."
"Eksiklerimi biliyorum"
- "Kuvvet ve fizik eksikliğim var. Ben daha 19 yaşındayım. Karşımdaki futbolcuların rakibi oturmuş. Her sakatlanan futbolcu güçsüz değildir. Arka adalemden sakatlık yaşadım. Aynı sakatlığı Cyle Larin de yaşadı, kim ona 'Güçsüz' diyebilir. Halterciler gibi vücutlu olamam, bana hız da lazım, çabukluk da lazım. Kuvvet ve fizik eksiklerimi biliyorum. Çalışıyorum."
"Gol atmak istedim"
- "Herkes gol attı, ben de gol atmak istiyordum. Murat Hoca, bana 'Tam ısınamadın, beke değil öne geç ama çok koşma' dedi. Ama ben dayanamadım, ileri koştum ve Hatayspor maçında golümü attım. Derbide asist yapmak harika. Daha fazlasını yapmam lazım."
"En çok derbide sevindim"
- "Büyük ihtimalle 4-3'lük Fenerbahçe derbisi en çok sevindiğim maçtır. En üzüldüğüm maç Fatih Karagümrük maçı olabilir."
"Premier Lig'e gitmek isterim"
- "Beşiktaş'ın borcu var, kulübümüze para kazandırmak istiyorum. Avrupa hayalim var. İngiltere Premier Lig'e gitmek isterim ama zor. İlk başta Almanya veya İspanya olmalı. Cenk Tosun ağabey ile konuşuyoruz, 'İmkanınız olursa gidin' diyor. Oralar başka seviye."
"Canlı yayında öğrendim, kalbim küt küt attı"
- "Kimse Milli Takım'a seçildiğimizi söylemedi. Pasaport işlemleri yaptık ama bilmiyordum. Canlı yayında öğrendim, Kalbim küt küt attı. İsmimi duydum, fena oldum. İlk Celal hocam aradı, sonra abim aradı. Hemen kapattım, kadroya baktım. Alt yaş gruplarında oynadım, kaptanlık yaptım ama A Milli Takım hayalimdi. 19 yaşındayım, daha biten bir şey yok. Önümüzde böyle gelip çok düşüş yapan oyuncu var."