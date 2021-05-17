Beşiktaş'ın ilk transferini Mehmet Demirkol açıkladı

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Yıldırım Belediyesi ruhsat işlemlerinde bürokrasiyi bitirdi: Hizmet bir 'tık' uzağınızda

Bursa Yıldırım Belediyesi, YETKİN (Yıldırım Belediyesi Yapı Ruhsat ve Denetim Sistemi) Dijital Onay Uygulaması ile ruhsat alma işlemlerini elektronik ortama taşırken, hem zamandan ve kâğıttan tasarruf sağlıyor hem de sosyal teması en aza indiriyor. Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Hem kağıt israfının hem de zaman kaybının önüne geçtiğimiz YETKİN uygulaması ile vatandaşlarımız imara dair tüm başvurularını bir tıkla gerçekleştirebiliyor” dedi.