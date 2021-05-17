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Beşiktaş'ın ilk transferini Mehmet Demirkol açıkladı

Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, Alanyaspor ile sözleşmesi biten Steven Caulker'ın önümüzdeki sene büyük ihtimalle Beşiktaş formasını giyeceğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaşın ilk transferini Mehmet Demirkol açıkladı
Mehmet Demirkol uzun yıllar televizyonda yorumculuk yapmıştı.

Süper Lig'de Beşiktaş'ın şampiyonluğunu değerlendiren Mehmet Demirkol, siyah-beyazlıların gelecek sezon planlamasıyla ilgili önemli bilgiler verdi.

Beşiktaş'ın Larin'i satmak istediğini belirten Demirkol, takıma gelecek yeni stoperi de açıkladı.

"Steven Caulker geliyor"


Socrates'in Youtube kanalında konuşan Mehmet Demirkol'un açıklamaları şöyle;

  • "Ghezzal olmazsa seneye yerine koyacağın oyuncu kim? Beşiktaş belki tamamını yeniden yapacak. Onu bilmiyorsun ki. Satacağın oyuncular da olabilir, Cyle Larin’i satmak istiyorlar. Premier Lig’den iyi para geliyor galiba. Büyük ihtimalle Alanyaspor'la sözleşmesi bitecek Steven Caulker geliyor. Çağdaş Atan da ayrılacağını açıkladı zaten."

29 yaşındaki Caulker, bu sezon Alanyaspor formasıyla çıktığı 37 maçta 4 gol atarken 2 de asist yaptı.
29 yaşındaki Caulker, bu sezon Alanyaspor formasıyla çıktığı 37 maçta 4 gol atarken 2 de asist yaptı.

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