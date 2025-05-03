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Rıza Çalımbay'dan Galatasaray maçı itirafı: 'Kafamız başka maçta'

Rıza Çalımbay'dan Galatasaray maçı itirafı: 'Kafamız başka maçta'

Haber Merkezi
22:043/05/2025, Cumartesi
G: 3/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Rıza Çalımbay
Rıza Çalımbay

Sivasspor, Süper Lig’in 34’üncü haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray’a 4-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Bodrumspor ile çok önemli bir maçımız var. Kafamız orada" ifadelerini kullandı.

Sivasspor Süper Lig'de Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Galatasaray 4-1 kazandı. . Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu.


Maçı değerlendiren Rıza Çalımbay şu ifadeleri kullandı:


“Bizim gerçek hedefimiz bu maç değildi. Bu kadar gol yememiz gerekiyordu ama bizim için önemli değil. Bizim oynayacağımız Bodrumspor maçımız var. Bütün her şeyimiz orada. Kafamız orada. Bu maçı iyi bir şekilde geçirelim diye düşündük. Maçın başında gol yememiz, takımın dağılması… İkinci yarı biraz toparladık. Bizim tek amacımız orası olduğu için şu an bir şey diyemiyorum. Bu maça maalesef kendimizi veremedik.”





#Sivasspor
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