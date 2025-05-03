Galatasaray ligde evindeki yenilmezliğini sürdürdü

Mücadeleyi 4-1’lik skorla kazanan sarı-kırmızılılar, ligde sahasındaki yenilmezliğine devam etti. Süper Lig’de bu sezon RAMS Park’ta 16. maçına çıkan Aslan 13. galibiyetini elde etti. Diğer 3 müsabakada ise berabere kaldı.