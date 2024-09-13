Rizespor Ghezzal'ı açıkladı: İşte sözleşme detayları

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Sihirbaz Ghezzal, Çaykur Rizespor'umuzda. Çaykur Rizespor'umuz, Rachid Ghezzal'ı kadrosuna kattı. Deneyimli oyuncu, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayenesi yapılan Ghezzal'ın sağlık taraması, akciğer ve efor testi ile tamamlandı. Cezayirli oyuncu, ardından 1+1 yıllık anlaşmayı imzaladı. Yeni transferimiz Ghezzal'a “Hoş geldin” diyor, başarılar diliyoruz"