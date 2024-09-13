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Spor

Rizespor Ghezzal'ı açıkladı: İşte sözleşme detayları

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Beşiktaş'tan ayrılan Rachid Ghezzal'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

20:51 - 13/09/2024 Cuma
Güncelleme: 21:21 - 13/09/2024 Cuma
Yeni Şafak
Rachid Ghezzal
Rachid Ghezzal

Rizespor, transfer döneminin bitimine saatler kala Beşiktaş'tan Rachid Ghezzal'i kadrosun kattı.


Sağlık kontrolünden geçen 32 yaşındaki Cezayirli kanat oyuncusu, kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.


Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Sihirbaz Ghezzal, Çaykur Rizespor'umuzda. Çaykur Rizespor'umuz, Rachid Ghezzal'ı kadrosuna kattı. Deneyimli oyuncu, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayenesi yapılan Ghezzal'ın sağlık taraması, akciğer ve efor testi ile tamamlandı. Cezayirli oyuncu, ardından 1+1 yıllık anlaşmayı imzaladı. Yeni transferimiz Ghezzal'a “Hoş geldin” diyor, başarılar diliyoruz"







#Çaykur Rizespor
#Rachid Ghezzal
#Transfer
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