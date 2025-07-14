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Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

22:3114/07/2025, Pazartesi
AA
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Antrenmandan kare.
Antrenmandan kare.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Yeşil-mavililer, günün ikinci antrenmanında ise kaldıkları otelin spor salonunda kuvvet çalışması yaptı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.


Karadeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen kampta günü çift antrenmanla geçirdi.


Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde sabah saatlerinde denge ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, taktik çalışmasıyla devam etti. İdman, dar alanda çift kale maçla son buldu.


Yeşil-mavililer, günün ikinci antrenmanında ise kaldıkları otelin spor salonunda kuvvet çalışması yaptı.


Yarın tek antrenmanla çalışmalarını sürdürecek olan Çaykur Rizespor, 17 Temmuz Perşembe günü saat 17.00'de Konyaspor ile hazırlık maçı yapacak.






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