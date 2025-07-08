Rizespor hazırlık maçında Tiflis'e mağlup

Çaykur Rizespor, 2025-2026 sezonu öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Rize temsilcisi, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde oynanan hazırlık maçında Gürcistan'ın köklü kulüplerinden Dinamo Tiflis'i konuk etti. Mücadeleden galip ayrılan taraf 3-1'lik skorla konuk ekip oldu.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, karşılaşmada birçok oyuncuya şans verirken, takımın fiziksel durumu ve saha içi uyumu gözlemlendi. Hazırlık kampı kapsamında farklı rakiplerle karşılaşmalarına devam edecek olan Rizespor, sezon öncesi eksiklerini tamamlamayı hedefliyor.