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Rizespor hazırlık maçında Tiflis'e mağlup

Rizespor hazırlık maçında Tiflis'e mağlup

22:358/07/2025, Salı
DHA
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Karşılaşmadan kare.
Karşılaşmadan kare.

Çaykur Rizespor yeni sezon hazırlıkları kapmasında oynadığı özel maçta Dinamo Tiflis'e 3-1 mağlup oldu.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Çaykur Rizespor, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde oynanan özel maçta Gürcistan temsilcisi Dinamo Tiflis'e 3-1 mağlup oldu.


Çaykur Rizespor, 2025-2026 sezonu öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Rize temsilcisi, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde oynanan hazırlık maçında Gürcistan'ın köklü kulüplerinden Dinamo Tiflis'i konuk etti. Mücadeleden galip ayrılan taraf 3-1'lik skorla konuk ekip oldu.


TEK GOL PAPANİKOLAOU'DAN

Maçta Rizespor'un tek golünü 65'inci dakikada penaltıdan Papanikolaou, kaydederken, Dinamo Tiflis'in golleri 10'uncu dakikada Gkorteziani, 44'üncü dakikada Lakobidze ve 90'ıncı dakikada Lomtadze'nin ayağından geldi.


Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, karşılaşmada birçok oyuncuya şans verirken, takımın fiziksel durumu ve saha içi uyumu gözlemlendi. Hazırlık kampı kapsamında farklı rakiplerle karşılaşmalarına devam edecek olan Rizespor, sezon öncesi eksiklerini tamamlamayı hedefliyor.




#Çaykur Rizespor
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