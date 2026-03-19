Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Rockets Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Lakers'a yenildi

13:3919/03/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber
Alperen Şengün 27 sayı ve 10 asistle "double-double" yaptı.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta sahasında Los Angeles Lakers'a 124-116 yenildi.

Toyota Center'da oynanan karşılaşmada, Alperen Şengün 27 sayı ve 10 asistle "double-double" yaptı. Bu sezon 27. mağlubiyetini yaşayan Rockets'ta, Amen Thompson 26 sayı ve 11 ribauntla " double-double" yaptı, Jabari Smith ve Kevin Durant 18'er sayı kaydetti.

Lakers'ta Luka Doncic, 40 sayı ve 10 asistle "double-double" yaparak maçın da en skorer ismi oldu. LeBron James 30, Deandre Ayton 16 ve Austin Reaves ise 14 sayıyla sezonun 44. galibiyetine katkı sundu.

Ömer Faruk Yurtseven 4 sayıyla oynadı

TD Garden'da oynanan mücadelede Boston Celtics, Golden State Warriors'ı 120-99 yendi.

Warriors'ta Ömer Faruk Yurtseven, 4 sayı ve 2 ribauntla karşılaşmayı tamamladı. Gary Payton ve Pat Spencer 14 sayıyla oynarken, Gui Santos ve Draymond Green 13'er sayı kaydetti.

Celtics'te Jaylen Brown, 32 sayıyla maçın en skoreri oldu. Jayson Tatum, 24 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaparken Payton Pritchard, 19 sayı attı.

#NBA
#Houston Rockets
#Alperen Şengün
15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
