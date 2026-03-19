Rockets Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Lakers'a yenildi

Toyota Center'da oynanan karşılaşmada, Alperen Şengün 27 sayı ve 10 asistle "double-double" yaptı. Bu sezon 27. mağlubiyetini yaşayan Rockets'ta, Amen Thompson 26 sayı ve 11 ribauntla " double-double" yaptı, Jabari Smith ve Kevin Durant 18'er sayı kaydetti.

Lakers'ta Luka Doncic, 40 sayı ve 10 asistle "double-double" yaparak maçın da en skorer ismi oldu. LeBron James 30, Deandre Ayton 16 ve Austin Reaves ise 14 sayıyla sezonun 44. galibiyetine katkı sundu.

Ömer Faruk Yurtseven 4 sayıyla oynadı

TD Garden'da oynanan mücadelede Boston Celtics, Golden State Warriors'ı 120-99 yendi.

Warriors'ta Ömer Faruk Yurtseven, 4 sayı ve 2 ribauntla karşılaşmayı tamamladı. Gary Payton ve Pat Spencer 14 sayıyla oynarken, Gui Santos ve Draymond Green 13'er sayı kaydetti.