Roma'da ikinci Ranieri dönemi

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan duyuruda sözleşmenin sezon sonuna kadar olduğu belirtildi.

Sezon sonunda Claudio Ranieri, kulübün tüm spor konularında, yeni uzun vadeli koçun seçimi de dahil olmak üzere, mülkiyete danışmanlık yapacağı üst düzey bir yönetici rolüne geçecek.