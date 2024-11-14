Roma'da ikinci Ranieri dönemi

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, teknik direktörlük görevine Claduio Ranieri'nin getirildiğini açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan duyuruda sözleşmenin sezon sonuna kadar olduğu belirtildi.
Sezon sonunda Claudio Ranieri, kulübün tüm spor konularında, yeni uzun vadeli koçun seçimi de dahil olmak üzere, mülkiyete danışmanlık yapacağı üst düzey bir yönetici rolüne geçecek.
73 yaşındaki çalıştırıcı, 2018-19 sezonunda Roma'da görev yapmış çıktığı 12 karşılaşmada 1.83 maç başı puan ortalaması yakalamıştı.
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