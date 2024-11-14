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Roma'da ikinci Ranieri dönemi

Roma'da ikinci Ranieri dönemi

17:4814/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Teknik direktör Claudio Ranieri
Teknik direktör Claudio Ranieri

Serie A ekiplerinden Roma, teknik direktörlük görevine İtalyan Claduio Ranieri'nin getirildiğini açıkladı.

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, teknik direktörlük görevine Claduio Ranieri'nin getirildiğini açıkladı.


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan duyuruda sözleşmenin sezon sonuna kadar olduğu belirtildi.


Roma'nın paylaşımı:

Sezon sonunda Claudio Ranieri, kulübün tüm spor konularında, yeni uzun vadeli koçun seçimi de dahil olmak üzere, mülkiyete danışmanlık yapacağı üst düzey bir yönetici rolüne geçecek.

73 yaşındaki çalıştırıcı, 2018-19 sezonunda Roma'da görev yapmış çıktığı 12 karşılaşmada 1.83 maç başı puan ortalaması yakalamıştı.






#Roma
#Claduio Ranieri
#İtalya Serie A

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