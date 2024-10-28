Totti futbola geri mi dönüyor? Dikkat çeken açıklama

İtalyanların efsane ismi Francesco Totti, geçtiğimiz günlerde futbola dönmek istediğini açıklamıştı. Akşam'da yer alan habere göre, İtalyan efsane, "Kariyerinize devam etmek istediğinizi söylediğinizde bu bir şaka değil miydi?" sorusunun ardından, "Hayır, bu bir şaka değil. Oldukça ciddiyim. Neler olacağını göreceğiz." diye cevap verdi.





Geri dönmek için en az iki ay antrenman yapması gerektiğini söyleyen ve açıklamalarına devam eden Totti, "Birkaç takım benimle temasa geçti. Bakalım zihnim ne diyecek. En önemlisi vücudum nasıl bir tepki verecek." sözlerini sarf etti.





"Zihninizin ne söylediğini biliyoruz." hatırlatması yapılan Totti, "Zihnim zaten cevabı biliyor, bakalım vücudum nasıl tepki verecek. Gelecek yıl neler olacağını kim bilir?" dedi.





Kariyeri boyunca Roma'da oynadı



