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Totti futbola geri mi dönüyor? Dikkat çeken açıklama

Totti futbola geri mi dönüyor? Dikkat çeken açıklama

16:5528/10/2024, Pazartesi
G: 28/10/2024, Pazartesi
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Francesco Totti
Francesco Totti

Geçtiğimiz haftalarda futbola dönmek istediğini ve birkaç takımın kendisiyle temasa geçtiğini söyleyen Totti, bu sözlerinde ciddi olduğunu kaydetti.

İtalyanların efsane ismi Francesco Totti, geçtiğimiz günlerde futbola dönmek istediğini açıklamıştı. Akşam'da yer alan habere göre, İtalyan efsane, "Kariyerinize devam etmek istediğinizi söylediğinizde bu bir şaka değil miydi?" sorusunun ardından, "Hayır, bu bir şaka değil. Oldukça ciddiyim. Neler olacağını göreceğiz." diye cevap verdi.


Geri dönmek için en az iki ay antrenman yapması gerektiğini söyleyen ve açıklamalarına devam eden Totti, "Birkaç takım benimle temasa geçti. Bakalım zihnim ne diyecek. En önemlisi vücudum nasıl bir tepki verecek." sözlerini sarf etti.


"Zihninizin ne söylediğini biliyoruz." hatırlatması yapılan Totti, "Zihnim zaten cevabı biliyor, bakalım vücudum nasıl tepki verecek. Gelecek yıl neler olacağını kim bilir?" dedi.


Kariyeri boyunca Roma'da oynadı


Kariyeri boyunca sadece Roma'da oynayan 48 yaşındaki Totti, 2017 yılında futbola veda etmişti. Roma'nın altyapısında yetişen ve 1993 ile 2017 yılları arasında kulübün formasını terleten efsane isim, Roma'da çıktığı 785 maçta 307 gol attı ve 207 asist yaptı.

#Francesco Totti
#Roma
#Serie A

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