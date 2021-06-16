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Rusya'dan ilk galibiyet

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu ikinci maçında Rusya evinde konuk ettiği Finlandiya'yı 1-0 mağlup etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rusyadan ilk galibiyet
Miranchuk'un gol vuruşu

EURO 2020 maçında Rusya ile Finlandiya karşı karşıya geldi. Yeni Zenit Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Rusya'ya galibiyeti getiren golü 45+2. dakikada Miranchuk kaydetti.

İlk maçında Belçika'ya 3-0 yenilen Ruslar, bu sonuçla grubundaki ilk puanlarını alarak üst tura yükselme şansını son maça taşıdı.

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