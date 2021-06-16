Rusya'dan ilk galibiyet

EURO 2020 maçında Rusya ile Finlandiya karşı karşıya geldi. Yeni Zenit Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Rusya'ya galibiyeti getiren golü 45+2. dakikada Miranchuk kaydetti.
İlk maçında Belçika'ya 3-0 yenilen Ruslar, bu sonuçla grubundaki ilk puanlarını alarak üst tura yükselme şansını son maça taşıdı.
⚽ GOOLL | Harika bir ikili oyun ve Miranchuk'tan çok klas bitiriş.. Rusya 1-0 önde. #EURO2020 #FIN #RUS pic.twitter.com/VBcFOOGm72
⚽ GOOLL | Harika bir ikili oyun ve Miranchuk'tan çok klas bitiriş.. Rusya 1-0 önde. #EURO2020 #FIN #RUS pic.twitter.com/VBcFOOGm72— TRT Spor (@trtspor) June 16, 2021