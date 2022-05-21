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Şampiyon Anadolu Efes

THY Avrupa Ligi final müsabakasında temsilcimiz Anadolu Efes, Real Madrid'i 58-57 yenerek üst üste 2. kez şampiyon oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Şampiyon Anadolu Efes
Anadolu Efes şampiyon oldu

Stark Arena'da oynanan karşılaşmada Micic ve Larkin ile skor üreten Anadolu Efes karşısında Tavares ile pota altını oldukça iyi kullanan Real Madrid, ilk çeyreği 15-14 önde tamamladı.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci çeyrekte oyuna kenardan dahil olan oyuncuların kazandırdığı sayılarla etkili olan Real Madrid, soyunma odasına 34-29 üstün gitti.

İkinci yarı düşük yüzdeler

İkinci yarının başında iki takım da skor üretmekte zorlandı. Real Madrid, hücumda düşük yüzdeyle oynayan Anadolu Efes önünde 25. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 40-31. Toparlanarak 7-0'lık seri yakalayan lacivert-beyazlılar, 28. dakikada farkı 2'ye çekti: 40-38.

Çeyreğin bitimine 33 saniye kala Poirier ile Anderson arasında tartışma yaşandı. Anderson ile girdiği ikili mücadelede Rudy Fernandez yerde kaldı. Daha sonra Poirier, üzerine yürüdüğü Anderson'u itti. Araya giren diğer oyuncular, gerginliği büyümeden önledi. Pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izleyen hakemler, Anderson ve Poirier'i sportmenlik dışı faulle cezalandırdı. Real Madrid, son çeyreğe 42-40 önde girdi.

Son periyotta Anadolu Efes rüzgarı

Dördüncü ve son periyoda iyi başlayan Anadolu Efes, Micic'in isabetli dış atışıyla 32. dakikada skor üstünlüğünü eline geçirdi: 42-43. Kalan bölüm büyük bir heyecana sahne oldu. Causeur ve Llull ile etkili olan Real Madrid'e savunmada Singleton, hücumda ise Micic ve Pleiss ile karşılık veren Anadolu Efes, müsabakadan 58-57 galip ayrıldı ve şampiyon oldu.

  • Salon: Stark Arena
  • Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Borys Ryzhyk (Ukrayna), Gytis Vilius (Litvanya)
  • Real Madrid: Abalde 2, Hanga 5, Deck 5, Yabusele 3, Tavares 14, Taylor 3, Causeur 3, Llull 9, Poirier 5, Randolph 6, Rudy Fernandez 2
  • Anadolu Efes: Micic 23, Larkin 10, Anderson, Moerman, Pleiss 19, Dunston 2, Bryant, Singleton 4
  • 1. Periyot: 15-14
  • Devre: 34-29
  • 3. Periyot: 42-40
  • Mücadele sonucu: 57-58
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