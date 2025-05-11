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Şampiyon Kocaelispor son maçına alkışlarla çıktı

Şampiyon Kocaelispor son maçına alkışlarla çıktı

16:5411/05/2025, Pazar
IHA
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Kocaelispor yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek.
Kocaelispor yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek.

Trendyol 1. Lig’in şampiyonu Kocaelispor son maçında sahaya, Ankara Keçiörengücü futbolcuları ve teknik ekibinin alkışları arasında çıktı.

Trendyol 1. Lig’in 35. haftasında matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan eden ve Süper Lig’e yükselme hakkı elde eden lider Kocaelispor son maçına alkışlar ve çiçekler eşliğinde çıktı. Ligin 38. ve son haftasında Ankara Keçiörengücü’nü konuk eden ve ’Tiryakinim’ şarkısı eşliğinde tünelden çıkan Kocaelisporlu futbolcular ve teknik ekip, konuk takım futbolcularının oluşturduğu koridordan alkışlar arasından geçerek sahaya geçti.



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