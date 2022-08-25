UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi: Ölüm grubu belli oldu

Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan kura çekimi, UEFA Genel Sekreter Yardımcısı Giorgio Marchetti, eski milli futbolcu ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve eski Fildişi Sahilli milli futbolcu Yaya Toure tarafından gerçekleştirildi.
Kura çekimi sonrası grup eşleşmeleri şöyle oluştu;
A Grubu: Ajax (Hollanda), Liverpool (İngiltere), Napoli (İtalya), Rangers (İskoçya)
B Grubu: Porto (Portekiz), Atletico Madrid (İspanya), Bayer Leverkusen (Almanya), Club Brugge (Belçika)
C Grubu: Bayern Münih (Almanya), Barcelona (İspanya), Inter (İtalya), Viktoria Plzen (Çekya)
D Grubu: Eintracht Frankfurt (Almanya), Tottenham (İngiltere), Sporting Lizbon (Portekiz), Olimpik Marsilya (Fransa)
E Grubu: Milan (İtalya), Chelsea (İngiltere), Salzburg (Avusturya), Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
F Grubu: Real Madrid (İspanya), Leipzig (Almanya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Celtic (İskoçya)
G Grubu: Manchester City (İngiltere), Sevilla (İspanya), Borussia Dortmund (Almanya), Kopenhag (Danimarka)
H Grubu: Paris Saint-Germain (Fransa), Juventus (İtalya), Benfica (Portekiz), Maccabi Haifa (İsrail)
Grupta ilk iki sıradaki takımlar tur atlayacak
- Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Gruplarını üçüncü sırada tamamlayanlar ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. "Devler Ligi"nde takımlar, son 16 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak yoluna devam edecek. 2022-2023 sezonu finali, İstanbul'un ev sahipliğinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Maç tarihleri
- Grup 1. maçları: 6-7 Eylül
- Grup 2. maçları: 13-14 Eylül
- Grup 3. maçları: 4-5 Ekim
- Grup 4. maçları: 11-12 Ekim
- Grup 5. maçları: 25-26 Ekim
- Grup 6. maçları: 1-2 Kasım
- Son 16 turu ilk maçları: 14-15 Şubat ve 21-22 Şubat 2023
- Son 16 turu rövanş maçları: 7-8 Mart ve 14-15 Mart 2023
- Çeyrek final ilk maçları: 11-12 Nisan 2023
- Çeyrek final rövanş maçları: 18-19 Nisan 2023
- Yarı final ilk maçları: 9-10 Mayıs 2023
- Yarı final rövanş maçları: 16-17 Mayıs 2023
- Final maçı: 10 Haziran 2023
Şampiyonlar Ligi grupları belli oldu #UCL pic.twitter.com/QiKUNHC7wD
Şampiyonlar Ligi grupları belli oldu #UCL pic.twitter.com/QiKUNHC7wD— SPOR (@yenisafakspor) August 25, 2022