Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı yaşanacak!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final aşması ilk maçları, yarın ve 9 Nisan Çarşamba oynanacak. Devler Ligi’nde çeyrek final turu rövanş müsabakaları ise 15-16 Nisan tarihlerinde yapılacak.