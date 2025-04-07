Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı yaşanacak!

Devler Ligi'nde çeyrek final müsabakaları oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final aşaması, yarın ve 9 Nisan Çarşamba günü oynanacak ilk maçlarla başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final aşması ilk maçları, yarın ve 9 Nisan Çarşamba oynanacak. Devler Ligi’nde çeyrek final turu rövanş müsabakaları ise 15-16 Nisan tarihlerinde yapılacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final aşaması ilk karşılaşmalarının (TSİ) programı şu şekilde:
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final aşaması ilk karşılaşmalarının (TSİ) programı şu şekilde:
Yarın
22.00 Arsenal - Real Madrid
22.00 Bayern Münih - Inter
9 Nisan Çarşamba
22.00 Barcelona - Borussia Dortmund
22.00 Paris Saint-Germain - Aston Villa
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Barcelona
#Real Madrid