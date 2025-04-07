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Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı yaşanacak!

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı yaşanacak!

10:427/04/2025, Pazartesi
IHA
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Devler Ligi'nde çeyrek final müsabakaları oynanacak.
Devler Ligi'nde çeyrek final müsabakaları oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final aşaması, yarın ve 9 Nisan Çarşamba günü oynanacak ilk maçlarla başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final aşması ilk maçları, yarın ve 9 Nisan Çarşamba oynanacak. Devler Ligi’nde çeyrek final turu rövanş müsabakaları ise 15-16 Nisan tarihlerinde yapılacak.


UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final aşaması ilk karşılaşmalarının (TSİ) programı şu şekilde:


Yarın

22.00 Arsenal - Real Madrid

22.00 Bayern Münih - Inter


9 Nisan Çarşamba

22.00 Barcelona - Borussia Dortmund

22.00 Paris Saint-Germain - Aston Villa

#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Barcelona
#Real Madrid

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