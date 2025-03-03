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Şampiyonlar Ligi'nde son 16 heyecanı başlıyor

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 heyecanı başlıyor

13:563/03/2025, Pazartesi
G: 3/03/2025, Pazartesi
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UEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçları yarın oynanacak dört karşılaşmayla başlayacak. Rövanş maçları ise 11-12 Mart'ta yapılacak ve çeyrek finalistler belirlenecek.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 turunda yarın ve 5 Mart Çarşamba günü 8 karşılaşma oynanacak.


Turun rövanş maçları ise 11-12 Mart'ta yapılacak ve çeyrek finalistler belirlenecek.


Devler Ligi'nde son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:
Yarın:

20.45 Club Brugge (Belçika)-Aston Villa (İngiltere)

23.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Lille (Fransa)

23.00 Real Madrid (İspanya)-Atletico Madrid (İspanya)

23.00 PSV (Hollanda)-Arsenal (İngiltere)


5 Mart Çarşamba:

20.45 Feyenoord (Hollanda)-Inter (İtalya)

23.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Liverpool (İngiltere)

23.00 Bayern Münih (Almanya)-Bayer Leverkusen (Almanya)

23.00 Benfica (Portekiz)-Barcelona (İspanya)






#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Real Madrid
#Benfica

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