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Bugün kimin maçı var? İşte Trendyol Süper Lig 3 Mart Çarşamba günün maç programı

Bugün kimin maçı var? İşte Trendyol Süper Lig 3 Mart Çarşamba günün maç programı

12:073/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig 3 Mart Çarşamba günün maç programı
Trendyol Süper Lig 3 Mart Çarşamba günün maç programı

Trendyol Süper Lig'de bugün kimin maçı var? Ligde 26. hafta heyecanı bugün oynanacak 4 maçın ardından tamamlanacak. Lider Galatasaray dün Kasımpaşa deplasmanından 3-3'lük skorla döndü. İkinci sırada yer alan Fenerbahçe ise evinde Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti. Peki, bugün hangi maçlar var? İşte 3 Mart Çarşamba günün maç programı...

Süper Lig'de 26. hafta heyecanı sürüyor. Bugün ligde toplamda 4 maç oynanacak. Peki, Bugün kimin maçı var? İşte günün maç programı...

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Trendyol Süper Lig'de 3 Mart Çarşamba günün maç programı şu şekilde;

16:00 Konyaspor v Trabzonspor

16:00 Gaziantep FK v Eyüpspor

20:30 Başakşehir FK v Sivasspor

20:30 Göztepe v Samsunspor

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG 26. HAFTA TOPLU MAÇ SONUÇLARI

TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI








#Trendyol Süper Lig
#fikstür
#maç programı

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