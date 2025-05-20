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Samsun'da yetenekli futbolcular tespit edilecek

Samsun'da yetenekli futbolcular tespit edilecek

19:0120/05/2025, Salı
AA
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Törene Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen (Sağdan 2), İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar (Soldan 2) katıldı.
Törene Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen (Sağdan 2), İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar (Soldan 2) katıldı.

Samsunspor Kulübü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında futbol şenliği düzenlenmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Kırmız-beyazlı kulüp ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında düzenlenecek şenlikte yetenekli sporcular tespit edilecek.


Atakum, Tekkeköy, Canik ve İlkadım ilçelerinde gerçekleştirilecek şenlikte, katılımlar gönüllülük esasına göre olacak.


Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, şenliğin çocukların futbol yeteneklerinin keşfedilmesine katkı sunacağını söyledi.


Projenin kendilerini heyecanlandırdığını vurgulayan Bilen, "Ümit ediyorum bu attığımız adım, yaktığımız meşale yıllar boyu Mustafa Kemal Erkanat'ı yad etmek ve ölümsüzleştirme adına önemli bir adım olacak" dedi.


İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar ise projeden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "İlimizin bir değeri olan Samsunspor Kulübümüzle böylesine güzel bir iş birliği yapmak hem gururlandırdı hem de cesaretimizi bu noktada arttırdı" diye konuştu.




#Samsunspor
#Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü
#Vekili Veysel Bilen
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