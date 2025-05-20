Samsun'da yetenekli futbolcular tespit edilecek

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar ise projeden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "İlimizin bir değeri olan Samsunspor Kulübümüzle böylesine güzel bir iş birliği yapmak hem gururlandırdı hem de cesaretimizi bu noktada arttırdı" diye konuştu.