Samsunspor, Trendyol Süper Lig 11. hafta karşılaşmasında Antalyaspor'u konuk etti. Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Carlo Holse ve 49. dakikada Dimata kaydetti. Samsunspor - Antalyaspor maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig 11. hafta karşılaşmasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.
Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Carlo Holse ve 49. dakikada Dimata attı.
Bu sonucun ardından Samsunspor puanını 25 yaparak ikinci sıraya yükseldi. Antalyaspor ise 11 puanla 14. sırada kaldı.
Samsunspor, ligde çıktığı son yedi maçta yenilgi yüzü görmedi.
Kırmızı-beyazlılar önümüzdeki hafta deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.
SAMSUNSPOR - ANTALYASPOR MAÇ SONUCU
MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
12. dakikada Samsunspor'un sol taraftan kazandığı serbest atışı kullanan Zeki Yavru'nun arka direğe ortasına iyi yükselen Van Drongelen'in kafa vuruşunda, kaleci Kenan Piric yatarak topu bloke etti.
16. dakikada ev sahibi takımın atağında Moundilmadji'nin topuk pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ntcham'ın vuruşunda, kaleye yönelen meşin yuvarlağı kaleci Kenan Piric iki hamlede önledi.
34. dakikada ONVO Antalyaspor'un atağında Erdal Rakip'in ceza sahası dışından yaklaşık 25 metreden sert şutunda, kaleci Okan Kocuk'u geçen top az farkla auta çıktı.
45. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Bola'nın yerden ortasında ceza sahasında defansa çarpan top Moundilmadji'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun pasında Holse, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0
İKİNCİ YARI
46. dakikada Schindler'in hatasında topu kapan Gaich'in şutunu kaleci Okan, parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
49. dakikada Marius'un sağdan kestiği topa, kale çizgisi önünde göğsüyle dokunan Dimata meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
56. dakikada Dimata'nın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Marius Muadilmadji'nin şutu üstten az farkla auta çıktı.
60. dakikada Gaich'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Erdoğan'ın şutunu Oka, iki hamlede güçlükle kontrol etti.
73. dakikada verkaçlarla ceza sahasına kadar giren Muja'nın şutu yandan auta çıktı.
83. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Marius'un şutunu Piric çeldi. Dönen topta meşin yuvarlağa vuran Ntcham'ın şutunu da Veysel çizgiden çıkarttı.
86. dakikada şık çalımlarla ceza sahasına giren Muja'nın şutu direğin solundan az fakla auta çıktı.