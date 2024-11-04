Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Samsunspor'un zirve yürüyüşü sürüyor: Antalyaspor'u mağlup etti | ÖZET

Samsunspor'un zirve yürüyüşü sürüyor: Antalyaspor'u mağlup etti | ÖZET

21:584/11/2024, Pazartesi
G: 4/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Samsunspor ikinci sıraya yükseldi.
Samsunspor ikinci sıraya yükseldi.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig 11. hafta karşılaşmasında Antalyaspor'u konuk etti. Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Carlo Holse ve 49. dakikada Dimata kaydetti. Samsunspor - Antalyaspor maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig 11. hafta karşılaşmasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.


Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Carlo Holse ve 49. dakikada Dimata attı.

Bu sonucun ardından Samsunspor puanını 25 yaparak ikinci sıraya yükseldi. Antalyaspor ise 11 puanla 14. sırada kaldı.


Samsunspor, ligde çıktığı son yedi maçta yenilgi yüzü görmedi.


Kırmızı-beyazlılar önümüzdeki hafta deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.


SAMSUNSPOR - ANTALYASPOR MAÇ SONUCU


MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

12. dakikada Samsunspor'un sol taraftan kazandığı serbest atışı kullanan Zeki Yavru'nun arka direğe ortasına iyi yükselen Van Drongelen'in kafa vuruşunda, kaleci Kenan Piric yatarak topu bloke etti.


16. dakikada ev sahibi takımın atağında Moundilmadji'nin topuk pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ntcham'ın vuruşunda, kaleye yönelen meşin yuvarlağı kaleci Kenan Piric iki hamlede önledi.

34. dakikada ONVO Antalyaspor'un atağında Erdal Rakip'in ceza sahası dışından yaklaşık 25 metreden sert şutunda, kaleci Okan Kocuk'u geçen top az farkla auta çıktı.


45. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Bola'nın yerden ortasında ceza sahasında defansa çarpan top Moundilmadji'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun pasında Holse, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

İKİNCİ YARI

46. dakikada Schindler'in hatasında topu kapan Gaich'in şutunu kaleci Okan, parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

49. dakikada Marius'un sağdan kestiği topa, kale çizgisi önünde göğsüyle dokunan Dimata meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

56. dakikada Dimata'nın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Marius Muadilmadji'nin şutu üstten az farkla auta çıktı.

60. dakikada Gaich'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Erdoğan'ın şutunu Oka, iki hamlede güçlükle kontrol etti.

73. dakikada verkaçlarla ceza sahasına kadar giren Muja'nın şutu yandan auta çıktı.

83. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Marius'un şutunu Piric çeldi. Dönen topta meşin yuvarlağa vuran Ntcham'ın şutunu da Veysel çizgiden çıkarttı.

86. dakikada şık çalımlarla ceza sahasına giren Muja'nın şutu direğin solundan az fakla auta çıktı.


SAMSUNSPOR - ANTALYASPOR MAÇ ÖZETİ

Samsunspor - Antalyaspor maçının özetini izlemek için


TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU


#Samsunspor
#Antalyaspor
#Trendyol Süper Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB 1. dönem 1. ortak sınavı soru ve cevap anahtarı kitapçığı yayımlandı