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Samsunspor 3 gün izin yapacak

Samsunspor 3 gün izin yapacak

16:127/05/2025, Çarşamba
IHA
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Samsunspor 3 gün izin yapacak
Samsunspor 3 gün izin yapacak

Trendyol Süper Lig’de 3.’lük yarışını sürdüren Samsunspor, ligde kalma mücadelesi veren Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanın ardından 3 günlük ara verdi.

Süper Lig’de haftalardır 3. sırada yer alan kırmızı-beyazlı ekip, bu haftayı BAY geçirecek. Karadeniz temsilcisi Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde bugünkü antrenmanda kuvvet çalışması, 5’e 2 pas oyunu ve taktik idmanları gerçekleştirdi.


Futbolcular ve teknik heyet, antrenmanın ardından 3 günlük izne ayrıldı. Samsunspor, 11 Mayıs Pazar günü yeniden toplanarak, Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.



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