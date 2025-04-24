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Samsunspor Bodrum FK'ya hazırlanıyor

Samsunspor Bodrum FK'ya hazırlanıyor

19:3324/04/2025, четверг
AA
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Antrenmandan kare.
Antrenmandan kare.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Samsunspor deplasmanda oynayacağı Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 26 Nisan Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü.


Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.


Parkurlu ısınma, koordinasyon, dar alanda oyun yapan futbolcular, günü taktik idmanla tamamladı.


Karadeniz ekibi, Sipay Bodrum FK karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.






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