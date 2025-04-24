Bodrum FK'da Samsunspor hazırlıkları sürüyor

Jose Morais, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde zorlu bir rekabet olduğunu ve Samsunspor'un da ligin iyi ekiplerinden biri olduğunu söyledi.

Amaçlarının taraftar desteğiyle bu maçtan en iyi skoru almak olduğunu belirten Morais,"Maçı kazanabilmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Biz her hafta maç maç bakıyoruz. Önümüzdeki maça bakıp ona göre hazırlıklarımızı yapıyoruz." dedi.