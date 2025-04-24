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Bodrum FK'da Samsunspor hazırlıkları sürüyor

Bodrum FK'da Samsunspor hazırlıkları sürüyor

17:3224/04/2025, Thursday
AA
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Antrenmandan kare.
Antrenmandan kare.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Bodrum FK sahasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 26 Nisan Cumartesi günü evinde Reeder Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.


Grey Beton Bodrum Stadı'nda teknik direktör Jose Morais yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yeşil-beyazlı oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve taktik çalışması yaptı.


Antrenmanlarda özellikle hücum varyasyonları ve savunma organizasyonlarına yoğunlaşan Bodrum temsilcisi, sahasında 3 puanı alarak ligdeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.


Jose Morais, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde zorlu bir rekabet olduğunu ve Samsunspor'un da ligin iyi ekiplerinden biri olduğunu söyledi.


Amaçlarının taraftar desteğiyle bu maçtan en iyi skoru almak olduğunu belirten Morais,"Maçı kazanabilmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Biz her hafta maç maç bakıyoruz. Önümüzdeki maça bakıp ona göre hazırlıklarımızı yapıyoruz." dedi.


Morais, İstanbul'da yaşanan depremden etkilenenlere "geçmiş olsun" dileklerini de iletti.






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