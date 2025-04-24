Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nun 33. hafta müsabakalarında görev yapacak olan hakemler ve yardımcıları açıklandı.
Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nun 33. hafta müsabakalarında görev yapacak olan hakemler ve yardımcıları Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) ile belirlenmiştir."
20.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor (Tüpraş)
16.00 Net Global Sivasspor-Onvo Antalyaspor (BG Grup 4 Eylül)
19.00 Sipay Bodrum FK-Reeder Samsunspor (Grey Beton Bodrum)
19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)
16.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Adana Demirspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Bellona Kayserispor-Çaykur Rizespor (RHG Enertürk Enerji)
19.00 ikas Eyüpspor-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Göztepe-RAMS Başakşehir (Gürsel Aksel)