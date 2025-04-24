Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nun 33. hafta müsabakalarında görev yapacak olan hakemler ve yardımcıları Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) ile belirlenmiştir."