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Samsunspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor

Samsunspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor

14:4223/03/2025, Pazar
AA
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Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına 4 günlük iznin ardından yeniden başladı. Futbolcular ısınma koşusu yaptı.
Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına 4 günlük iznin ardından yeniden başladı. Futbolcular ısınma koşusu yaptı.

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlılar, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yaklaşık 1 saat 20 dakika çalıştı. Antrenmana ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan futbolcular, günü dar alanda oyun ve 3 takımlı yarı alan oyunu ile tamamladı.


Samsun ekibi, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.




#Kasımpaşa
#Reeder Samsunspor
#Trendyol Süper Lig

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