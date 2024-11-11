Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Samsunspor'dan hakem açıklaması

Samsunspor'dan hakem açıklaması

17:0611/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Samsunspor
Samsunspor

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor deplasmanda Galatasaray'a 3-2 mağlup oldu. Karadeniz ekibi, karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'in yönetimiyle açıklama yaptı.

Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor deplasmanda Galatasaray'a 3-2 kaybetti.


Kırmızı-beyazlı ekip, karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'in yönetimiyle ilgili sosyal medya hesabından yazılı açıklamada bulundu.


Karadeniz ekibinden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;

"Dün akşam Galatasaray’a karşı deplasmanda oynadığımız karşılaşmada, hakemin yanlış kararlarına değinmeden önce hakem atamasıyla ilgili çekincelerimize değinmek daha yerinde olacaktır.


'Son derece kritik'

Müsabakanın hakemi, Kulübümüzün daha önce oynamış olduğu başka müsabakalara da atanarak yine aleyhimize hatalı kararlar vermiştir. Önceki karşılaşmalarda bu konuya dikkat çekmemize rağmen, aynı hakem bizim için son derece önemli bu kritik müsabakaya atanmıştır.


'Rakibimiz lehine kullanmıştır'

Karşılaşmada birçok hatalı karara imza atan maçın hakemi, kararlarının çoğunluğunu rakibimiz lehine kullanmıştır. Özellikle futbolcumuz Olivier Ntcham’a rakip ceza sahası içerisinde yapılan açık faul pozisyonu görmezden gelinmiş ve penaltı verilmemiştir.


'Açık bir şekilde faul'

Bir diğer pozisyonda ise, rakibimizin üçüncü golünden önce futbolcumuz Lubomir Satka’ya açık bir şekilde faul yapılmış ve maalesef hemen devamında rakip takım öne geçiren golü kaydetmiştir.


'Herkes tarafından tartışılmıştır'

Müsabakanın bütününe ve sonucuna bu denli etki eden hakem yönetiminin ve verilen yanlış kararların normal ve olağan karşılanması beklenemez. Kaldı ki, söz konusu hakem yönetimi ve kararları kamuoyunda taraflı tarafsız herkes tarafından tartışılmıştır.


'İvedilikle yapılması gerekmektedir'

Türk futbolunun gelişimi ve marka değeri için müsabaka ve VAR hakem performanslarının gözden geçirilmesi ve gereğinin ivedilikle yapılması gerekmektedir."






#Samsunspor
#Galatasaray
#Halil Umut Meler

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ezan Arapça dışında başka dillerde okunabilir mi?