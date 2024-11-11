Samsunspor'dan hakem açıklaması

Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor deplasmanda Galatasaray'a 3-2 kaybetti.





Kırmızı-beyazlı ekip, karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'in yönetimiyle ilgili sosyal medya hesabından yazılı açıklamada bulundu.





Karadeniz ekibinden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;

"Dün akşam Galatasaray’a karşı deplasmanda oynadığımız karşılaşmada, hakemin yanlış kararlarına değinmeden önce hakem atamasıyla ilgili çekincelerimize değinmek daha yerinde olacaktır.





'Son derece kritik'

Müsabakanın hakemi, Kulübümüzün daha önce oynamış olduğu başka müsabakalara da atanarak yine aleyhimize hatalı kararlar vermiştir. Önceki karşılaşmalarda bu konuya dikkat çekmemize rağmen, aynı hakem bizim için son derece önemli bu kritik müsabakaya atanmıştır.





'Rakibimiz lehine kullanmıştır'

Karşılaşmada birçok hatalı karara imza atan maçın hakemi, kararlarının çoğunluğunu rakibimiz lehine kullanmıştır. Özellikle futbolcumuz Olivier Ntcham’a rakip ceza sahası içerisinde yapılan açık faul pozisyonu görmezden gelinmiş ve penaltı verilmemiştir.





'Açık bir şekilde faul'

Bir diğer pozisyonda ise, rakibimizin üçüncü golünden önce futbolcumuz Lubomir Satka’ya açık bir şekilde faul yapılmış ve maalesef hemen devamında rakip takım öne geçiren golü kaydetmiştir.





'Herkes tarafından tartışılmıştır'

Müsabakanın bütününe ve sonucuna bu denli etki eden hakem yönetiminin ve verilen yanlış kararların normal ve olağan karşılanması beklenemez. Kaldı ki, söz konusu hakem yönetimi ve kararları kamuoyunda taraflı tarafsız herkes tarafından tartışılmıştır.





'İvedilikle yapılması gerekmektedir'

Türk futbolunun gelişimi ve marka değeri için müsabaka ve VAR hakem performanslarının gözden geçirilmesi ve gereğinin ivedilikle yapılması gerekmektedir."





TEMİZ, ADİL, ADALETLİ



Dün akşam Galatasaray’a karşı deplasmanda oynadığımız karşılaşmada, hakemin yanlış kararlarına değinmeden önce hakem atamasıyla ilgili çekincelerimize değinmek daha yerinde olacaktır.



Müsabakanın hakemi, Kulübümüzün daha önce oynamış olduğu başka… pic.twitter.com/TBUs7QfGKe — Samsunspor 🇹🇷 (@Samsunspor) November 11, 2024















