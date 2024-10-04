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Şanlıurfasporlu futbolculardan taraftara davet

Şanlıurfasporlu futbolculardan taraftara davet

15:224/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Şanıurfaspor ligde 18. sırada yer alıyor.
Şanıurfaspor ligde 18. sırada yer alıyor.

Şanlıurfasporlu futbolcular, taraftarları yarın oynayacakları Yeni Malatyaspor maçına davet etti.

Şanlıurfasporlu oyuncular, Balıklıgöl Yerleşkesi ve kentin en işlek caddelerinde esnaf ve yolda karşılaştıkları Şanlıurfa halkından Yeni Malatyaspor maçı için takıma destek talebinde bulundu.


Takım kaptanı Muhammed Gönülaçar, Şanlıurfalı taraftarları yanlarında görmek istediklerini belirterek, zor zamanlarında onların desteğine ihtiyaçları olduğunu söyledi.


Mboula da tüm taraftarları statta görmek istediklerini ifade etti.


Bazı taraftarlar, destek sözü verdiği oyunculara ikramda bulundu, hatıra fotoğrafı çektirdi.







#Şanlıurfaspor
#1. Lig
#Yeni Malatyaspor

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