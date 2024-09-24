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Şanlıurfaspor'dan hakem tepkisi: 'Artık onurumuza dokunmaktadır'

Şanlıurfaspor'dan hakem tepkisi: 'Artık onurumuza dokunmaktadır'

18:1124/09/2024, الثلاثاء
Yeni Şafak
AA
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Şanlıurfaspor
Şanlıurfaspor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, Fatih Karagümrük'e 3-1 mağlup olduları maçtaki hakem kararlarına sert tepki gösterdi. Sarı-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın hakem hataları ile mağdur edilmesi artık onurumuza dokunmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, dün Fatih Karagümrük'e 3-1 yenildikleri maçtaki hakem kararlarına tepki gösterdi.


Takımın düşük ve örnek bütçeyle ligde mücadele ettiği belirtilirken sarı-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;


"Takımımızın hakem hataları ile mağdur edilmesi artık onurumuza dokunmaktadır. Ligin en iyi futbol oynayan en iyi mücadele eden takımları arasında takımımız dikkati çekiyor. En son oynadığımız Fatih Karagümrük maçında yapılan hakem hataları bizleri derinden üzmüştür."


"Özellikle maç içerisinde bariz yapılan hakem hatalarının insani hatalar olduğunu kamuoyuna bildirirken, müsabakanın 50. dakikasında futbolcumuz Aly Malle'nin hareketiyle alakası olmamasına rağmen, pozisyon incelendiğinde futbolcumuzun rakibin ayağına temas etmediği ve çime bastığı açıkça görülmekteyken kırmızı kart verilmesi art niyetli olduğunu göstermiştir. Pozisyon incelediğinde hareketin futbolcuya olmadığı açık bir şekilde görülmektedir."


"VAR hakemi Davut Çelik'in inceleme tavsiyesiyle pozisyonu inceleyen hakem Ömer Tolga Güldibi futbol tarihinde ilk defa kırmızı kartı iptal etmeyerek kırmızı kartın arkasında durduğunu belirtmiştir. VAR tavsiyesiyle 'pozisyonu incele' demek VAR'daki hakemin pozisyonda kart olmadığını düşünmesi anlamına gelmektedir."







#Şanlıurfaspor
#Trendyol 1. Lig
#Fatih Karagümrük

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