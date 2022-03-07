Savaş sonrasında yabancı futbolculara transfer hakkı: Türk kulüpleri transfer edebilecek mi?

Ukrayna'nın en büyük takımlarından olan Shakhtar Donetsk'te de bir çok oyuncunun takımdan ayrılabileceği belirtiliyor.

Rusya-Ukrayna savaşının ardından bu ülkelerde forma giyen yabancı futbolcular sözleşmelerini feshetmek ya da transfer olmak istiyor. FIFA'nın ilgilendiği konuyla ilgili olarak bugün dış basında önemli bir iddia ortaya atıldı. Bu iddiaya göre Rusya ve Ukrayna'da forma giyen yabancı futbolcular onlara özel olarak açılacak transfer dönemi içerisinde başka takımlarla anlaşabilecek.

Spor Hukukçusu Anıl Dinçer konuyla ilgili olarak yenisafak.com Spor Servisi'nin sorularını yanıtladı;

Rusya ve Ukrayna'daki futbolcuların sözleşmelerini feshetme hakkı var mı?

"Her bir futbolcu kulübüyle imzaladığı sözleşme ve şartlar altında ayrı ayrı değerlendirilmeli. Bu konuyu biraz pandeminin ilk zamanına benzetiyorum. Bir bilinmez gözüküyor. FIFA’nın bu konuda acilen bir sirküler yayınlaması gerekiyor. En azından bu ülkelerde futbol oynayamayan futbolculara kolaylık sağlaması, bu futbolcular için geçici bir transfer dönemi açması, sözleşmelerin hangi şartlar altında tek taraflı feshedilebileceğinin açıkça belirtmesi ve mağduriyetlerin yaşanmasının önüne geçmesi gerekiyor."

"Ukrayna'daki yabancı futbolcular Türkiye'ye transfer olabilir"

"Uluslararası Futbolcular Birliği FIFA ile görüşüyor. Ukrayna'dakiler için transfer dönemi ve ayrıcalıklar gelebilir. Ukrayna'daki futbolcuların transferi için kısmi transfer dönemi açılabilir ve bu oyunculara özel transfer tahtası kapalı olan takımların da transfer hakkı ortaya çıkabilir. Yani Ukrayna'da oynayamayan futbolcuların Türkiye'ye transferi gibi mümkün olabilir. Ancak böyle bir karar çıkması halinde kesinlikle bir sınır olacaktır. Yoksa ekonomisi güçlü olan takımlar bununla ilgili haksız bir avantaj elde edebilir"

"Rusya ile ilgili karar siyasi olabilir"

"Ukrayna için sirküler beklentim Rusya için de olabilir. Çünkü Rusya'daki yabancı futbolcuların avukatları Rusya'ya uygulanan yaptırımları öne sürebilir. 'Futbolcum ailesine para gönderemiyor' diyebilir. Ya da bir futbolcu 'savaşa hayır' dediği için kadro dışı kalabilir. Tüm bu konular işi karmaşık bir hale getiriyor. Kararlar sadece hukuki değil siyasi de olabilir. O yüzden Ukrayna ile ilgili beklentimin Rusya için de gerçekleşmesi çok şaşırtıcı olmaz."

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