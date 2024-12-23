Seçim sonrası yeni rota

Bu sezon sahada aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışından uzaklaşan Beşiktaş, saha dışında da büyük problemlerle uğraşıyor. Bu durumun en büyük sebebi, yönetimsel olarak kulübün idare edilememiş olması. Geçen yıl seçilen Başkan Hasan Arat'ın sürpriz bir şekilde görevi bırakması camiada adeta bir kaos ortamı oluşturdu. Mevcut yönetim kurulu, Arat'ın ardından olağanüstü kongre kararı alırken, şu an için seçimde Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı olmak üzere 2 aday yarışacak. 29 Aralık'ta yapılacak tarihi kongre, Beşiktaş adına önemli bir viraj olacak.













50 milyon euro lazım





Beşiktaş'ta banka ve vergi ödemelerinin yanı sıra oyuncu maaşları en büyük gider kalemlerini oluşturuyor. Bunun yanında takımın eksik bölgelerine yapılacak transferler de ekstra maliyet oluşturacak. Yeni başkanın ocak-şubat ayları için yaklaşık 20 milyon euro, sezon sonuna kadar da 50 milyon euroya ihtiyacı var. İki adayda bu maliyeti karşılayacaklarını dile getirirken, camia da seçimin bir an önce yapılmasını bekliyor.





Geçiş döneminde kulüpte bir otorite boşluğu oluşurken, futbolcular da yaşanan durumdan rahatsız oldukları için maçlara konsantre olamıyorlar.











