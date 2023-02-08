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Spor

Selçuk İnan: Aklım almıyor

Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan, deprem esnasında yaşadıklarını anlattı. Hatayspor ile oynadıkları maçtan sonra kötü hava şartları nedeniyle Hatay'da kalan Kasımpaşa ekibi depremi orada yaşadı. Selçuk İnan, ailesiyle birlikte İskenderun'da kaldığını belirterek yaşadığı o anları anlattı.

21:17 . 8/02/2023 Çarşamba
Diğer
Selçuk İnan

Selçuk İnan

Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrası açıklamalarda bulundu. Takım olarak Hatay'da olduklarını söyleyen Selçuk İnan, bir oyuncusunun kaburgasının kırıldığını ifade etti.

''Takımım oteldeydi''

Süper Lig'de deplasmanda oynadıkları Atakaş Hatayspor maçının ardından kötü hava koşulları nedeniyle bölgede kaldıklarını ve depremi orada yaşadıklarını belirtten Selçuk İnan, takımının çelikten yapılan otelde kaldığını ve orada yakalandığını söyledi. Kulüp yönetimi hemen devreye girerek tüm oyuncuları İstanbul'a götürdüğünü ifade etti.

''Bir oyuncumun kaburgası kırıldı''

"Yaşanan o anlarda bir oyuncumun kaburgası kırıldı. Gerçekten çok zor, konuşarak ifade edemiyorum"

''Filmlerde izlerdim, bu kadar olmaz derdim''

"Yaşadığımız bu anları filmlerde izlerdim. Bu kadarı da olmaz derdim. Filmlerdekinden daha beterini yaşadık"

''Akrabalarımı kaybettim''

"Ben ailemin evinde İskenderundaydım. Birçok akrabamı kaybettim. Hala daha enkaz altında olanlar var. Deprem sonrası annem babam yanıma geldi. Kafalarında binadan dökülen çimentolar vardı. O anları asla unutamıyorum''

''Aklım almıyor''

"Yaşanan bu olayları gerçekten aklım almıyor. Film sahnesi içinde gibiyiz. Zaten ülke olarak her şeyi kusursuz yapabilen bir ülke değiliz. Birçok kişi enkaz altında ve oraya ulaşmak gerçekten çok zor"

''Rakam bile veremem''

"Orada olmayanlar gerçekten neler yaşandığını bilmiyor. Kaç kişinin enkaz altında olduğunu inanın rakam olarak bile veremem"




#Selçuk İnan
#deprem
#Hatay
1 saat önce
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Selçuk İnan: Aklım almıyor
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