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Selçuk İnan: Bu hakemin benimle problemi olabilir

Selçuk İnan: Bu hakemin benimle problemi olabilir

17:065/01/2025, Pazar
G: 5/01/2025, Pazar
AA
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Selçuk İnan maçın ardından hakem Cihan Aydın'a tepki gösterdi.
Selçuk İnan maçın ardından hakem Cihan Aydın'a tepki gösterdi.

Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Gaziantep FK'de teknik direktör Selçuk İnan, maç boyunca 3 puana yakın olduklarını ancak 1 puanı da hak ettiklerini söyledi. Genç teknik adam, maçın hakemi Cihan Aydın hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı.

Süper Lig’in 18. haftasında Kasımpaşa ile Gaziantep FK'nın karşı karşıya geldiği maç 2-2 eşitlikle sona erdi.


Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, "İki takımı da tebrik ediyorum. Oyuncularım kazanmak için her şeyi yaptı. İzleyicilere heyecanlı bir maç izlettiğimizi düşünüyorum. Zaman zaman iyi oynadık. Zaman zaman da kendi seviyemizin altında kaldık. Bu benim beklediğim bir şeydi ama kazanamadık. Berabere kalarak 1 puan aldık. Her ne kadar 3 puan almaya yakın olsak da olmadı. En azından hak ettiğimiz 1 puan aldık" ifadelerini kullandı.





"Bütün pozisyonlarda kararlar aleyhimize işliyor"

Maçın hakemi Cihan Aydın'ın yönetimini eleştiren Selçuk İnan, "Bu hakem (Cihan Aydın) için benle ilgili, aleyhimde işler ilerliyor. Benimle bir problemi de olabilir. Benim bilmediğim bir problem de olabilir. Gol attık iptal oldu. Ofsayt çizgisinde Mirza şutu çektiğinde topu net görmüyorlar. Ayağından çıktığı anda neye göre çektiler bilemiyorum. Ayağından çıktığı anda galiba maçı hangi takıma vermek istiyorlarsa öyle çizgi çekiyorlar. Antep önemli bir futbol şehri. Ayakta kalmaya çalışıyoruz. Lig başladığından beri bütün pozisyonlarda kararlar aleyhimize işliyor. Biraz daha dikkatli olmalarını istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.





#Gaziantep FK
#Selçuk İnan
#Kasımpaşa
#Cihan Aydın

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