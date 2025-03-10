Selçuk İnan'dan oyuncularına tebrik: Gönülden teşekkür ediyorum

"Set hücumunda etkili bir takım, Mario'nun içeriye girmesi ve fazla adam olması, bunlara çok iyi çalıştık. Bugün Ogün'ü oynatmak, orada konumlandırmak istedim. Defansif olarak bunu gerçekleştirdik. Orta sahada daha fazla adamla topa sahip olmak ve rakibi yormak istedim."

"Bunların çoğunu yaptık ama burada, bu taraftarın önünde, son haftalarda formda bir takıma karşı kazanmak çok kolay değil. Oyuncularımız söylediklerimizin hepsini yapmaya çalıştı. Maçın başından sonuna kadar her şeylerini verdiler, mücadele ettiler. Onları tebrik ediyorum ve gönülden teşekkür ediyorum."