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Selçuk İnan'dan oyuncularına tebrik: Gönülden teşekkür ediyorum

Selçuk İnan'dan oyuncularına tebrik: Gönülden teşekkür ediyorum

23:5310/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan
Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan

Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 yenen Gaziantep FK'de teknik direktör Selçuk İnan, oyun planlarında değişiklik yaptıklarını belirterek, galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik etti.

Trendyol Süper Lig 27. hafta karşılaşmasında 10 kişi kalan Gaziantep FK deplasmanda geriden gelerek Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.


Kritik galibiyetin ardından teknik direktör Selçuk İnan basın toplantısında soruları yanıtladı.


Selçuk İnan'ın açıklamaları şöyle:

"Set hücumunda etkili bir takım, Mario'nun içeriye girmesi ve fazla adam olması, bunlara çok iyi çalıştık. Bugün Ogün'ü oynatmak, orada konumlandırmak istedim. Defansif olarak bunu gerçekleştirdik. Orta sahada daha fazla adamla topa sahip olmak ve rakibi yormak istedim."


'Gönülden teşekkür ediyorum'

"Bunların çoğunu yaptık ama burada, bu taraftarın önünde, son haftalarda formda bir takıma karşı kazanmak çok kolay değil. Oyuncularımız söylediklerimizin hepsini yapmaya çalıştı. Maçın başından sonuna kadar her şeylerini verdiler, mücadele ettiler. Onları tebrik ediyorum ve gönülden teşekkür ediyorum."





#Gaziantep FK
#Selçuk İnan
#Beşiktaş
#Trendyol Süper Lig

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