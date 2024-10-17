Semih Kılıçsoy'a yer aranıyor

Beşiktaş'ta geçen sezon sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Semih Kılıçsoy, bu sezon ise teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un gelişiyle birlikte neredeyse ilk 11'i unuttu. Süper Ligin ilk 2 maçı olan Samsunspor ve Antalyaspor karşılaşmalarıyla 29 Ağustostaki UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçı Lugano karşısına ilk 11'de sahaya çıkan genç oyuncu, o tarihten beri başlama düdüğüyle birlikte sahada yer alamadı. Süper Lig'de toplam 6 maça çıkan 19 yaşındaki oyuncu, 242 dakika süre aldı. Avrupa'da ise 3 maçta sahaya çıkan Semih, toplam 121 dakika oynadı. Bu sezon şu ana kadar 2 asist yapan Semih, onları da ilk 11'de sahaya çıktığı Samsunspor ve Antalyaspor maçlarında yaptı.