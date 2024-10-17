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Semih Kılıçsoy'a yer aranıyor

Semih Kılıçsoy'a yer aranıyor

09:1317/10/2024, Perşembe
G: 17/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Semih Kılıçsoy'un kulübüyle 30 Haz 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
Semih Kılıçsoy'un kulübüyle 30 Haz 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Beşiktaş'ta en son 29 Ağustos'ta UEFA Avrupa Ligi play-off rövanşında Lugano ile yapılan karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkan Semih Kılıçsoy, Süper Lig'de toplam 242 dakika süre aldı. Teknik direktör Van Bronckhorst, 19 yaşındaki oyuncuya daha fazla şans vermeyi planlıyor.

Beşiktaş'ta geçen sezon sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Semih Kılıçsoy, bu sezon ise teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un gelişiyle birlikte neredeyse ilk 11'i unuttu. Süper Ligin ilk 2 maçı olan Samsunspor ve Antalyaspor karşılaşmalarıyla 29 Ağustostaki UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçı Lugano karşısına ilk 11'de sahaya çıkan genç oyuncu, o tarihten beri başlama düdüğüyle birlikte sahada yer alamadı. Süper Lig'de toplam 6 maça çıkan 19 yaşındaki oyuncu, 242 dakika süre aldı. Avrupa'da ise 3 maçta sahaya çıkan Semih, toplam 121 dakika oynadı. Bu sezon şu ana kadar 2 asist yapan Semih, onları da ilk 11'de sahaya çıktığı Samsunspor ve Antalyaspor maçlarında yaptı.

Van Bronckhorst & Semih Kılıçsoy

İçeri kat edecek

Son maçlarda sol kanatta Muçi, Mausaku ve Joao Mario'yu deneyen Van Bronckhorst'un Semih'i de rotasyonun önemli bir parçası yapmayı planladığı belirtildi. Hollandalı çalıştırıcının Semih'ten kanatta oynamasına karşın içeri kat ederek Immobile'ye daha yakın oynamasını istediği de ifade edilirken, daha çok süre alması bekleniyor.






#Beşiktaş
#Semih Kılıçsoy
#Giovanni van Bronckhorst

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